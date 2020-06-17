В Рязанской области бродячая собака покусала шестерых детей

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Следователи в Рязанской области возбудили уголовное дело о халатности после того, как бродячая собака покусала шестерых детей, один из них оказался в больнице, сообщило СУ СКР по региону в среду.
"Днем 16 июня 2020 года на территории Автозаводского района города Скопина на детей в возрасте от 6 до 12 лет напала собака. Всего от ее укусов пострадали шестеро малолетних… Всем детям оказана надлежащая медицинская помощь, после чего пятеро были отпущены домой, а один оставлен в больнице под наблюдением", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обязанность по отлову и содержанию безнадзорных животных возложена на органы местного самоуправления.
"Однако наличие в Скопине стаи бродячих собак и нападение одной из них на детей указывает, что деятельность должностных лиц в названной сфере осуществляется ненадлежащим образом. В этой связи... по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - информирует следствие.
На место происшествия выезжал руководитель следственного управления Владимир Никешкин, который встретился с родителями потерпевших детей. Расследование уголовного дела находится под его личным контролем, подчеркивает следственное управление. "Руководитель следственного управления обратился к губернатору с предложением поручить организовать соответствующие проверки во всех муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.
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