https://ria.ru/20200617/1573075670.html
В Вологодской области 18 июня начнется второй этап снятия ограничений
Власти Вологодской области начнут второй этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, с 18 июня, сообщил на заседании штаба по нераспространению... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:44
2020-06-17T16:46
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, вологодская область, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости.
Власти Вологодской области
начнут второй этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19
, с 18 июня, сообщил на заседании штаба по нераспространению коронавирусной инфекции губернатор региона Олег Кувшинников.
"Мы выполнили все требования перехода ко второму этапу снятия ограничений. Соответствующее постановление подготовлено. С завтрашнего дня начинают работать организации продажи непродовольственных товаров площадью до 800 квадратных метров, возобновляется работа музеев, библиотек, читальных залов, архивов, открываются туристические организации", - сказал Кувшинников.
Губернатор добавил, что очные консультации для подготовки к ЕГЭ
также будут возобновлены. Правительство обсудит и отмену самоизоляции для пожилых жителей региона.
Кувшинников призвал жителей Вологодской области продолжать соблюдение масочного режима. Первый этап снятия ограничений в области был начат 2 июня. За это время, отметил губернатор, благодаря соблюдению санитарных норм, всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией не произошло.
В Вологодской области, по данным за последние сутки, заболели коронавирусом 1335 человек, выздоровели 825, умерли 14 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.