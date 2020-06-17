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В Вологодской области 18 июня начнется второй этап снятия ограничений
Власти Вологодской области начнут второй этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, с 18 июня, сообщил на заседании штаба по нераспространению... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
вологодская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, вологодская область, общество

В Вологодской области 18 июня начнется второй этап снятия ограничений

16:44 17.06.2020 (обновлено: 16:46 17.06.2020)
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CC0 / igorselivanovskiy / Вологда
Вологда
CC0 / igorselivanovskiy /
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Власти Вологодской области начнут второй этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, с 18 июня, сообщил на заседании штаба по нераспространению коронавирусной инфекции губернатор региона Олег Кувшинников.
"Мы выполнили все требования перехода ко второму этапу снятия ограничений. Соответствующее постановление подготовлено. С завтрашнего дня начинают работать организации продажи непродовольственных товаров площадью до 800 квадратных метров, возобновляется работа музеев, библиотек, читальных залов, архивов, открываются туристические организации", - сказал Кувшинников.
Губернатор добавил, что очные консультации для подготовки к ЕГЭ также будут возобновлены. Правительство обсудит и отмену самоизоляции для пожилых жителей региона.
Кувшинников призвал жителей Вологодской области продолжать соблюдение масочного режима. Первый этап снятия ограничений в области был начат 2 июня. За это время, отметил губернатор, благодаря соблюдению санитарных норм, всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией не произошло.
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В Вологодской области, по данным за последние сутки, заболели коронавирусом 1335 человек, выздоровели 825, умерли 14 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВологодская областьОбщество
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