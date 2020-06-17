В Вологодской области 18 июня начнется второй этап снятия ограничений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Власти Власти Вологодской области начнут второй этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19 , с 18 июня, сообщил на заседании штаба по нераспространению коронавирусной инфекции губернатор региона Олег Кувшинников.

"Мы выполнили все требования перехода ко второму этапу снятия ограничений. Соответствующее постановление подготовлено. С завтрашнего дня начинают работать организации продажи непродовольственных товаров площадью до 800 квадратных метров, возобновляется работа музеев, библиотек, читальных залов, архивов, открываются туристические организации", - сказал Кувшинников.

Губернатор добавил, что очные консультации для подготовки к ЕГЭ также будут возобновлены. Правительство обсудит и отмену самоизоляции для пожилых жителей региона.

Кувшинников призвал жителей Вологодской области продолжать соблюдение масочного режима. Первый этап снятия ограничений в области был начат 2 июня. За это время, отметил губернатор, благодаря соблюдению санитарных норм, всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией не произошло.

В Вологодской области, по данным за последние сутки, заболели коронавирусом 1335 человек, выздоровели 825, умерли 14 человек.