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Детали поставки туннеля для дезинфекции в резиденцию Путина не раскрывают
Детали поставки специального туннеля для дезинфекции в резиденцию президента РФ в Ново-Огарево не раскрываются, заявила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
иван белозерцев
дмитрий песков
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Дезинфекционный туннель в резиденции президента
Стало известно, как защищают Путина в период коронавируса в Ново-Огарево, где последние месяцы он проводит почти все время. В резиденции президента установлен дезинфекционный туннель. При входе человек оказывается в "мелкодисперсном водном тумане", в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезинфицирующим раствором. Туннель разработала пензенская компания, которая и сообщила об установке спецсредства.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иван белозерцев, дмитрий песков, пензенская область

Детали поставки туннеля для дезинфекции в резиденцию Путина не раскрывают

16:41 17.06.2020
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САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Детали поставки специального туннеля для дезинфекции в резиденцию президента РФ в Ново-Огарево не раскрываются, заявила РИА Новости руководитель компании-производителя "Моторные технологии" Ольга Изранова.
Ранее пресс-служба правительства Пензенской области сообщила, что специальный туннель для дезинфекции, произведенный пензенской компанией, установили в рабочей резиденции президента России в Ново-Огарево. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что туннель для дезинфекции установлен не только там, но и в Кремле, дополнительные меры предосторожности из-за эпидемиологической обстановки с COVID-19 оправданны и объяснимы.
"Могу сказать, что мы производим туннели, но по поводу заказа для Ново-Огарево у меня нет комментариев… У нас на сайте есть фотографии тех туннелей, которые мы делаем, у нас есть официальное видео в сети наших туннелей, поэтому это не закрытая информация. Туннели подобные дезинфицирующие делаем", - сказала собеседница агентства.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ранее заявлял, что компания "Моторные технологии", которая прежде занималась созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий, в условиях пандемии разработала и в мае начала выпуск туннелей, при входе в которые человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором. Для этого устройства программное обеспечение, предусматривающее систему распознавания лиц и измерения температуры, разработали пензенские программисты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевДмитрий ПесковПензенская область
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