Детали поставки туннеля для дезинфекции в резиденцию Путина не раскрывают

"Могу сказать, что мы производим туннели, но по поводу заказа для Ново-Огарево у меня нет комментариев… У нас на сайте есть фотографии тех туннелей, которые мы делаем, у нас есть официальное видео в сети наших туннелей, поэтому это не закрытая информация. Туннели подобные дезинфицирующие делаем", - сказала собеседница агентства.