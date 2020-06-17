https://ria.ru/20200617/1573075429.html
Протест медиков в Париже: стычки с полицией и ранение операторов RT
Акция протеста медицинских работников в Париже переросла в беспорядки. Столкновения устроили радикально настроенные молодые люди. Пострадали 19 полицейских. Ранения получили также двое операторов RT France.
2020-06-17T16:40
2020-06-17T16:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Протест медиков в Париже: стычки с полицией и ранение операторов RT
Акция протеста медицинских работников в Париже переросла в беспорядки. Столкновения устроили радикально настроенные молодые люди. Пострадали 19 полицейских. Ранения получили также двое операторов RT France.
2020-06-17T16:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Протест медиков в Париже: стычки с полицией и ранение операторов RT
Акция протеста медицинских работников в Париже переросла в беспорядки. Столкновения устроили радикально настроенные молодые люди. Пострадали 19 полицейских. Ранения получили также двое операторов RT France.