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Протест медиков в Париже: стычки с полицией и ранение операторов RT
Акция протеста медицинских работников в Париже переросла в беспорядки. Столкновения устроили радикально настроенные молодые люди. Пострадали 19 полицейских. Ранения получили также двое операторов RT France.
2020-06-17T16:40
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РИА Новости
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60
Протест медиков в Париже: стычки с полицией и ранение операторов RT
Акция протеста медицинских работников в Париже переросла в беспорядки. Столкновения устроили радикально настроенные молодые люди. Пострадали 19 полицейских. Ранения получили также двое операторов RT France.
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видео, протесты, франция, париж, видео
Протест медиков в Париже: стычки с полицией и ранение операторов RT
Акция протеста медицинских работников в Париже переросла в беспорядки. Столкновения устроили радикально настроенные молодые люди. Пострадали 19 полицейских. Ранения получили также двое операторов RT France.
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Протест медиков в Париже: стычки с полицией и ранение операторов RT

16:40 17.06.2020
189
Акция протеста медицинских работников в Париже переросла в беспорядки. Столкновения устроили радикально настроенные молодые люди. Пострадали 19 полицейских. Ранения получили также двое операторов RT France.
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ФранцияПариж
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