Москалькова поприветствовала возможный обмен Уилана на Ярошенко и Бута

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что приветствует обмен осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, находящихся в США.
Ранее в СМИ появилась информация про возможный обмен Уилана россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко.
"Я буду счастлива, если такой обмен состоится. Не всю информацию можно придать публичности, поскольку все эти переговоры имеют очень много нюансов... Если состоится этот обмен, я буду счастлива, что наша работа внесла маленькую толику в решение этого вопроса. Главное, чтобы состоялось, и ничего не сорвалось",- сказала Москалькова.
Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Обвинение запрашивало 18 лет колонии строгого режима. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации.
15 июня, 15:20Адвокат рассказал, в какой момент могут обменять Уилана
Адвокат Уилана ранее заявил, что Служба внешней разведки рассматривает возможность обмена его подзащитного на Виктора Бута или Константина Ярошенко, отбывающих наказание в США. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя приговор Уилану, Москва не раз предлагала Вашингтону варианты обмена граждан двух стран, уже отбывающих наказание. Никаких имен при этом озвучено не было.
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.