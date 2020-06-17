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Москалькова поприветствовала возможный обмен Уилана на Ярошенко и Бута
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что приветствует обмен осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на россиян Виктора Бута РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:39
дело пола уилана
россия
пол уилан
татьяна москалькова
константин ярошенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
виктор бут
сергей рябков
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РИА Новости
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дело пола уилана, россия, пол уилан, татьяна москалькова, константин ярошенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), виктор бут, сергей рябков, вашингтон (город), сша, в мире

Москалькова поприветствовала возможный обмен Уилана на Ярошенко и Бута

16:39 17.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что приветствует обмен осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, находящихся в США.
Ранее в СМИ появилась информация про возможный обмен Уилана россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко.
"Я буду счастлива, если такой обмен состоится. Не всю информацию можно придать публичности, поскольку все эти переговоры имеют очень много нюансов... Если состоится этот обмен, я буду счастлива, что наша работа внесла маленькую толику в решение этого вопроса. Главное, чтобы состоялось, и ничего не сорвалось",- сказала Москалькова.
Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Обвинение запрашивало 18 лет колонии строгого режима. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации.
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
15 июня, 15:20
Адвокат рассказал, в какой момент могут обменять Уилана
Адвокат Уилана ранее заявил, что Служба внешней разведки рассматривает возможность обмена его подзащитного на Виктора Бута или Константина Ярошенко, отбывающих наказание в США. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя приговор Уилану, Москва не раз предлагала Вашингтону варианты обмена граждан двух стран, уже отбывающих наказание. Никаких имен при этом озвучено не было.
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Мюнхенская конференция по безопасности
15 июня, 16:03
"Вызывает ужас". Помпео возмутился приговором Уилану по делу о шпионаже
38200210
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Дело Пола УиланаРоссияПол УиланТатьяна МоскальковаКонстантин ЯрошенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Виктор БутСергей РябковВашингтон (город)СШАВ мире
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