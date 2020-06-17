Москалькова поприветствовала возможный обмен Уилана на Ярошенко и Бута

"Я буду счастлива, если такой обмен состоится. Не всю информацию можно придать публичности, поскольку все эти переговоры имеют очень много нюансов... Если состоится этот обмен, я буду счастлива, что наша работа внесла маленькую толику в решение этого вопроса. Главное, чтобы состоялось, и ничего не сорвалось",- сказала Москалькова.