ОП зарегистрировала 280 тысяч кандидатов в наблюдатели на голосовании

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ на данный момент зарегистрировала более 280 тысяч кандидатов в наблюдатели на голосовании по поправкам к Конституции РФ, всего надеется привлечь 500 тысяч человек, сообщила секретарь ОП Лидия Михеева.
"На сегодняшний день количество кандидатов в наблюдатели уже составляет более 280 тысяч человек. Мы продолжаем активно эту работу вести", - сказала Михеева в ходе церемонии подписания соглашения о совместной работе с ЦИК и институтом уполномоченного в период подготовки и проведения голосования.
Секретарь напомнила, что надеется привлечь около 500 тысяч наблюдателей.
"Надеюсь, что около 500 тысяч наблюдателей нам удастся предложить и оформить их статус для контроля за ходом голосования", - заключила Михеева.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.