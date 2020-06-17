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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200617/1573075265.html
ОП зарегистрировала 280 тысяч кандидатов в наблюдатели на голосовании
Общественная палата РФ на данный момент зарегистрировала более 280 тысяч кандидатов в наблюдатели на голосовании по поправкам к Конституции РФ, всего надеется... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:37
голосование по поправкам в конституцию
лидия михеева
олег михеев
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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лидия михеева, олег михеев, владимир путин, москва, нижегородская область, политика

ОП зарегистрировала 280 тысяч кандидатов в наблюдатели на голосовании

16:36 17.06.2020 (обновлено: 16:37 17.06.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ на данный момент зарегистрировала более 280 тысяч кандидатов в наблюдатели на голосовании по поправкам к Конституции РФ, всего надеется привлечь 500 тысяч человек, сообщила секретарь ОП Лидия Михеева.
"На сегодняшний день количество кандидатов в наблюдатели уже составляет более 280 тысяч человек. Мы продолжаем активно эту работу вести", - сказала Михеева в ходе церемонии подписания соглашения о совместной работе с ЦИК и институтом уполномоченного в период подготовки и проведения голосования.
Секретарь напомнила, что надеется привлечь около 500 тысяч наблюдателей.
"Надеюсь, что около 500 тысяч наблюдателей нам удастся предложить и оформить их статус для контроля за ходом голосования", - заключила Михеева.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Работа ЦИК России в единый день голосования
Вчера, 16:05Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
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Голосование по поправкам в КонституциюЛидия МихееваОлег МихеевВладимир ПутинМоскваНижегородская областьПолитика
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