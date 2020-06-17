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В метро в Киеве произошел конфликт с применением газовых баллончиков
Конфликт с применением газовых баллончиков произошел на платформе станции метро "Театральная" в Киеве, правоохранители задержали двух человек, сообщила в среду... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:40
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киев, украина, в мире

В метро в Киеве произошел конфликт с применением газовых баллончиков

16:40 17.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Конфликт с применением газовых баллончиков произошел на платформе станции метро "Театральная" в Киеве, правоохранители задержали двух человек, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
"Инцидент произошел в 13.40 (совпадает с мск) на платформе станции метро "Театральная". Между двумя агрессивно настроенными мужчинами и группой лиц возникла ссора, которая перешла в потасовку с применением газовых баллончиков. Правоохранители вмешались и прекратили правонарушения", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, двух активных участников конфликта доставили в управление полиции в метрополитене для установления их личных данных и предоставления объяснений.
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