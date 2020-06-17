В метро в Киеве произошел конфликт с применением газовых баллончиков

"Инцидент произошел в 13.40 (совпадает с мск) на платформе станции метро "Театральная". Между двумя агрессивно настроенными мужчинами и группой лиц возникла ссора, которая перешла в потасовку с применением газовых баллончиков. Правоохранители вмешались и прекратили правонарушения", - говорится в сообщении.