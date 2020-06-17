Пензенский завод продал первые 30 туннелей для дезинфекции

"Техническая документация готова, теперь нужны люди, чтобы масштабировать производство, поэтому сейчас мы набираем персонал… Сейчас на сборку достаточно двух человек - два человека могут собирать один туннель полдня, может быть, чуть больше полдня. Мы постоянно что-то меняем в работе, автоматизируем, усовершенствуем какие-то вещи, и все меняется: в конце недели мы немножко по-другому работаем, не так, как работали в начале недели", - рассказала она.