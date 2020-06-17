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Пензенский завод продал первые 30 туннелей для дезинфекции
Пензенский завод продал первые 30 специальных туннелей для дезинфекции, один из которых установлен в резиденции президента РФ в Ново-Огарево, сообщила РИА... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:36
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
иван белозерцев
дмитрий песков
пензенская область
экономика
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Пензенский губернатор протестировал туннель для дезинфекции
Пензенский губернатор Иван Белозерцев на себе протестировал туннель для дезинфекции, который разработала местная компания.
2020-06-17T16:36
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иван белозерцев, дмитрий песков, пензенская область, экономика

Пензенский завод продал первые 30 туннелей для дезинфекции

16:36 17.06.2020
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САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенский завод продал первые 30 специальных туннелей для дезинфекции, один из которых установлен в резиденции президента РФ в Ново-Огарево, сообщила РИА Новости руководитель компании-производителя "Моторные технологии" Ольга Изранова.
Ранее пресс-служба правительства Пензенской области сообщила, что специальный туннель для дезинфекции, произведенный пензенской компанией, установили в рабочей резиденции президента России в Ново-Огарево. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что туннель для дезинфекции установлен не только там, но и в Кремле, дополнительные меры предосторожности из-за эпидемиологической обстановки с COVID-19 оправданы и объяснимы.
Дезинфекционный туннель в резиденции президента
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Производитель рассказал о туннеле для дезинфекции в резиденции Путина
"Мы выпускаем туннели, выпускаем не так давно. Раньше такой продукции в принципе не требовалось, сейчас в нашей линейке такая продукция есть… Мы начали в конце мая… На сегодняшний день сделано и отгружено 30 туннелей из всей линейки в ассортименте", - сказала собеседница агентства, уточнив, что все заказы сделаны из других регионов России.
"(Иностранных) заказчиков нет, мы пока не сертифицировали продукцию для внешнего рынка, мы пока сделали документацию только для продаж на территории Таможенного союза. Пока не рассматриваем вопросы (выхода на внешний рынок), и на самом деле все-таки у нас производственные возможности ограничены, мы не можем делать бесконечное количество туннелей. Пока мы обслуживаем те заказы, которые пришли с территории России", - отметила она.
По словам Израновой, производственные мощности завода позволяют собирать от двух до пяти туннелей в сутки.
"Техническая документация готова, теперь нужны люди, чтобы масштабировать производство, поэтому сейчас мы набираем персонал… Сейчас на сборку достаточно двух человек - два человека могут собирать один туннель полдня, может быть, чуть больше полдня. Мы постоянно что-то меняем в работе, автоматизируем, усовершенствуем какие-то вещи, и все меняется: в конце недели мы немножко по-другому работаем, не так, как работали в начале недели", - рассказала она.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ранее заявлял, что компания "Моторные технологии", которая прежде занималась созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий, в условиях пандемии разработала и в мае начала выпуск туннелей, при входе в которые человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором. Для этого устройства программное обеспечение, предусматривающее систему распознавания лиц и измерения температуры, разработали пензенские программисты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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