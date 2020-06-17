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Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым объяснил позицию по компенсации
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, не собирается получать от актера материальную помощь, заявил РИА Новости адвокат Александр... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:46
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200617/1573062916.html
https://ria.ru/20200617/1573068308.html
Можете объяснить зачем потерпевшим адвокат? Есть же уголовный кодек Российской Федерации, где черным по белому написан максимальный срок за это правонарушение. Можно даже в новостях посмотреть сколько лет грозит Ефремову
52
Семья не хочет брать денег потому, что сумма не озвучена . Нельзя принять то, чего не знаешь. И сумма должна быть не менее 10 миллионов рублей, иначе нет вообще смысла заводить на эту тему разговор .
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572792974_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_084f1c0c2bcefab5b37275c1980c4004.jpg
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РИА Новости
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60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым объяснил позицию по компенсации

16:35 17.06.2020 (обновлено: 18:46 17.06.2020)
33398
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, не собирается получать от актера материальную помощь, заявил РИА Новости адвокат Александр Добровинский.
"Я сегодня утром разговаривал с братом погибшего Валерием, их позиция неизменна, они не хотят никакой компенсации", — сказал собеседник агентства.
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Вчера, 14:07
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
Ранее защитник уже отмечал, что родственники "полностью отказались" от предложенных им денег. При этом адвокат Ефремова сообщил, что связывался с Валерием и тот был готов встретиться, чтобы обсудить вопрос.
Добровинский подтвердил, что такой разговор был, однако брат Захарова не согласился увидеться с представителями актера без адвоката.

"Чтобы не было кривотолков, я предложил назначить встречу и на эту встречу пригласить двух известных и уважаемых людей из общественности", — сказал Добровинский.

Так, он предложил позвать актеров Сергея Гармаша и Яну Поплавскую, "кристальной души человека".

Смертельное ДТП

ДТП со смертельным исходом произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, у него в крови также обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Спустя несколько дней после ДТП актер извинился перед семьей погибшего. По словам Добровинского, семья Захарова извинения не приняла.
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Вчера, 15:17
Сын Ефремова выразил соболезнования семье Захарова, погибшего в ДТП
2408511856
Обсудить 125
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Можете объяснить зачем потерпевшим адвокат? Есть же уголовный кодек Российской Федерации, где черным по белому написан максимальный срок за это правонарушение. Можно даже в новостях посмотреть сколько лет грозит Ефремову
17 июня, 17:22
Сергей Писсов
36100015
Семья не хочет брать денег потому, что сумма не озвучена . Нельзя принять то, чего не знаешь. И сумма должна быть не менее 10 миллионов рублей, иначе нет вообще смысла заводить на эту тему разговор .
17 июня, 16:47
freizdorf
14300034
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