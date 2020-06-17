Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым объяснил позицию по компенсации

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова , не собирается получать от актера материальную помощь, заявил РИА Новости адвокат Александр Добровинский

"Я сегодня утром разговаривал с братом погибшего Валерием, их позиция неизменна, они не хотят никакой компенсации", — сказал собеседник агентства.

Ранее защитник уже отмечал, что родственники "полностью отказались" от предложенных им денег. При этом адвокат Ефремова сообщил, что связывался с Валерием и тот был готов встретиться, чтобы обсудить вопрос.

Добровинский подтвердил, что такой разговор был, однако брат Захарова не согласился увидеться с представителями актера без адвоката.

"Чтобы не было кривотолков, я предложил назначить встречу и на эту встречу пригласить двух известных и уважаемых людей из общественности", — сказал Добровинский.

Так, он предложил позвать актеров Сергея Гармаша и Яну Поплавскую, "кристальной души человека".

Смертельное ДТП

ДТП со смертельным исходом произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, у него в крови также обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.