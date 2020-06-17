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В родильном отделении больницы в Перми выявили семь заболевших COVID-19
Семь заболевших COVID-19 выявлено в родильном отделении городской клинической больницы имени М.А. Тверье в Перми, сообщили РИА Новости в минздраве Пермского... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:35
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В родильном отделении больницы в Перми выявили семь заболевших COVID-19

16:35 17.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПЕРМЬ, 17 июн - РИА Новости. Семь заболевших COVID-19 выявлено в родильном отделении городской клинической больницы имени М.А. Тверье в Перми, сообщили РИА Новости в минздраве Пермского края.
"На данный момент положительный результат получен у семи человек, среди них двое человек - первично положительные, данные по количеству заболевших уточняются. Среди заразившихся нет младенцев. Первоначально COVID-19 был выявлен у сотрудников в отделении реанимации новорожденных. Мазки взяты у всех контактных лиц", - рассказали в ведомстве.
Во вторник родильное отделение из-за выявленных случаев заражения коронавирусом закрыли на карантин. В медучреждении специалисты проводят противоэпидемические мероприятия.
По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 2872 случая заражения COVID-19, выздоровели 1656 человек, 97 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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