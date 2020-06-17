В родильном отделении больницы в Перми выявили семь заболевших COVID-19

"На данный момент положительный результат получен у семи человек, среди них двое человек - первично положительные, данные по количеству заболевших уточняются. Среди заразившихся нет младенцев. Первоначально COVID-19 был выявлен у сотрудников в отделении реанимации новорожденных. Мазки взяты у всех контактных лиц", - рассказали в ведомстве.