В родильном отделении больницы в Перми выявили семь заболевших COVID-19

ПЕРМЬ, 17 июн - РИА Новости. Семь заболевших COVID-19 выявлено в родильном отделении городской клинической больницы имени М.А. Тверье в Перми, сообщили РИА Новости в минздраве Пермского края.
"На данный момент положительный результат получен у семи человек, среди них двое человек - первично положительные, данные по количеству заболевших уточняются. Среди заразившихся нет младенцев. Первоначально COVID-19 был выявлен у сотрудников в отделении реанимации новорожденных. Мазки взяты у всех контактных лиц", - рассказали в ведомстве.
Во вторник родильное отделение из-за выявленных случаев заражения коронавирусом закрыли на карантин. В медучреждении специалисты проводят противоэпидемические мероприятия.
По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 2872 случая заражения COVID-19, выздоровели 1656 человек, 97 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.