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Война в Сирии
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Эксперт прокомментировал введение США новых санкций против Сирии
Новые санкции США против Сирии коснутся прежде всего простых сирийцев, несмотря на то, что в Вашингтоне заявляют об обратном, заявил РИА Новости старший... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:34
война в сирии
майк помпео
война в сирии
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353
60
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майк помпео, война в сирии, высшая школа экономики (вшэ), башар асад, сирия, вашингтон (город), сша, в мире

Эксперт прокомментировал введение США новых санкций против Сирии

16:34 17.06.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Новые санкции США против Сирии коснутся прежде всего простых сирийцев, несмотря на то, что в Вашингтоне заявляют об обратном, заявил РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил о введении новых санкции против Сирии в рамках закона "Цезарь", под них также попадут президент САР Башар Асад и его жена. По его словам, это станет началом последовательной кампании экономического и политического давления, чтобы лишить власти Сирии доходов и поддержки.
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"Слова Помпео о том, что эти санкции направлены против правящей верхушки и не касаются гуманитарной составляющей, это большое лукавство. Эти санкции по закону "Цезаря" ещё дальше закручивают гайки простым сирийцам. Рикошет летит в сирийский народ, в сирийскую деревню или в обычную квартиру в городе в Сирии, где люди пытаются просто выживать. Удар от рикошета будет намного сильнее, чем для Асада или для его жены", - заявил эксперт.
По его словам, международные некоммерческие организации, предоставляющие гуманитарную помощь, как правило, действуют тогда, когда "титульный спонсор дает им деньги". "И если этот титульный спонсор, который смотрит на санкции, опасается иметь дело с Сирией, это означает, что любая гуманитарная помощь в отношении сирийцев наткнется на эти санкции, которые США вводят в действие", - подчеркнул аналитик.
Политолог обратил внимание, что "американцам так нравится оперировать санкционной политикой, что они считают, что это показатель того, что они борются за все хорошее против всего плохого". "А на самом деле все наоборот", - подчеркнул Чупрыгин.
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По мнению эксперта, американские политики вводят очередные санкции в отношении Сирии для собственного самолюбия.
"Для любого американского политика важно сказать, смотрясь в зеркало, что он крутой. Вот сейчас у них есть возможность это сказать. Это политический перформанс. Американцы почему-то считают, что если они будут вводить экономическую изоляцию ненавистного им режима, то в конце концов народ поднимется против этого режима. Но чем дальше на Восток, тем реакция будет с точностью наоборот. Народ начинает злиться, но не на режим, а на тех, кто вводит эти санкции. Это колоссальный диссонанс в ближневосточной политике американцев, они никак не могут или не хотят этого понять", - заключил Чупрыгин.
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Война в СирииМайк ПомпеоВойна в СирииВысшая школа экономики (ВШЭ)Башар АсадСирияВашингтон (город)СШАВ мире
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