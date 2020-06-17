Эксперт прокомментировал введение США новых санкций против Сирии

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Новые санкции Новые санкции США против Сирии коснутся прежде всего простых сирийцев, несмотря на то, что в Вашингтоне заявляют об обратном, заявил РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил о введении новых санкции против Сирии в рамках закона "Цезарь", под них также попадут президент САР Башар Асад и его жена. По его словам, это станет началом последовательной кампании экономического и политического давления, чтобы лишить власти Сирии доходов и поддержки.

"Слова Помпео о том, что эти санкции направлены против правящей верхушки и не касаются гуманитарной составляющей, это большое лукавство. Эти санкции по закону "Цезаря" ещё дальше закручивают гайки простым сирийцам. Рикошет летит в сирийский народ, в сирийскую деревню или в обычную квартиру в городе в Сирии, где люди пытаются просто выживать. Удар от рикошета будет намного сильнее, чем для Асада или для его жены", - заявил эксперт.

По его словам, международные некоммерческие организации, предоставляющие гуманитарную помощь, как правило, действуют тогда, когда "титульный спонсор дает им деньги". "И если этот титульный спонсор, который смотрит на санкции, опасается иметь дело с Сирией, это означает, что любая гуманитарная помощь в отношении сирийцев наткнется на эти санкции, которые США вводят в действие", - подчеркнул аналитик.

Политолог обратил внимание, что "американцам так нравится оперировать санкционной политикой, что они считают, что это показатель того, что они борются за все хорошее против всего плохого". "А на самом деле все наоборот", - подчеркнул Чупрыгин.

По мнению эксперта, американские политики вводят очередные санкции в отношении Сирии для собственного самолюбия.