Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573074977.html
Число умерших от COVID-19 в Сербии достигло 257
Один больной COVID-19 скончался в Сербии за сутки, выявлены 96 новых зараженных, сообщило министерство здравоохранения. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сербия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_253:49:3145:1675_1400x0_80_0_0_8318e48c84511b2f03e6d66313e415b8.jpg
сербия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_253:49:3145:1675_1400x0_80_0_0_8318e48c84511b2f03e6d66313e415b8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_414:0:3145:2048_1400x0_80_0_0_809fc440e22882cb9e5c2eb58caf01de.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_945:0:2993:2048_1400x0_80_0_0_311b24e82f0507c7d570fc2c90b83f62.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, сербия, в мире

Число умерших от COVID-19 в Сербии достигло 257

16:33 17.06.2020
93
© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
БЕЛГРАД, 17 июн - РИА Новости. Один больной COVID-19 скончался в Сербии за сутки, выявлены 96 новых зараженных, сообщило министерство здравоохранения.
С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая и в июне несколько дней прошло без жертв.
"В последние 24 часа умер один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 257 человек. Выявлены 96 новых зараженных, всего 12 522 больных", - заявил минздрав в среду.
Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее заявил, что отсутствие новых зараженных коронавирусом можно ожидать в Сербии 9 или 10 июля.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Сербия смягчила меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, государственные и коммерческие предприятия. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1 тысячи человек.
Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая. Власти Сербии с 1 июня открыли границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
010001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСербияВ мире
Рекомендуем
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV
Далай-лама считает убийство на основе религии немыслимым
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Эксперт прокомментировал введение США новых санкций против Сирии
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
В родильном отделении больницы в Перми выявили семь заболевших COVID-19
Стелла Я люблю Луганск в Луганск
Житель Луганска пытался дать взятку сотруднику Генпрокуратуры ЛНР
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Москалькова поприветствовала возможный обмен Уилана на Ярошенко и Бута
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама рассказал, что делает во время пандемии
Пензенский губернатор протестировал туннель для дезинфекции
Пензенский завод продал первые 30 туннелей для дезинфекции
Пожарный
В Рязанской области церковь середины XIX века пострадала при пожаре
Медицинские работники
Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
Статуи Фемиды
"Деловая Россия" назвала проблемы с уголовными делами против бизнеса
Дезинфекционный туннель в резиденции президента
Детали поставки туннеля для дезинфекции в резиденцию Путина не раскрывают
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки
Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
Машина скорой помощи в Швеции
В Швеции число жертв коронавируса превысило пять тысяч
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева
Страны Евросоюза скоординируют открытие границ для России и других стран
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
05:06В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
05:03В Южной Корее за сутки зафиксировали 59 случаев COVID-19
04:58Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров с вооружением
04:29На Сахалине число больных COVID-19 выросло до 408 человек
Лента новостейМолния