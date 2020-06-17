Медиакорпорация Китая запустила проект популяризации культурного наследия

Мраморный алтарь Неба – Хуаньцю, воздвигнутый в 1530 году, на территории Храма Неба "Тянь Тань"

МОСКВА, 17 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Медиакорпорация Китая (CMG) запустила трехмесячную программу по популяризации объектов культурного наследия со всей КНР. . Медиакорпорация Китая (CMG) запустила трехмесячную программу по популяризации объектов культурного наследия со всей КНР.

В сотрудничестве с соответствующим Госуправлением с помощью коротких видео и веб-трансляций в прямом эфире будут показаны особенности разных памятников и достояний страны, рассказаны истории, стоящие за их защитой.

Пятичасовое интерактивное шоу на мобильной видеоплатформе CMG собрало мероприятия, проводимые более чем 10 учреждениями культуры, чтобы отпраздновать этот день.