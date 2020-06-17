https://ria.ru/20200617/1573074899.html
Медиакорпорация Китая запустила проект популяризации культурного наследия
Медиакорпорация Китая (CMG) запустила трехмесячную программу по популяризации объектов культурного наследия со всей КНР. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:46
2020-06-17T16:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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россия, китай
МОСКВА, 17 июн - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Медиакорпорация Китая (CMG) запустила трехмесячную программу по популяризации объектов культурного наследия со всей КНР.
В сотрудничестве с соответствующим Госуправлением с помощью коротких видео и веб-трансляций в прямом эфире будут показаны особенности разных памятников и достояний страны, рассказаны истории, стоящие за их защитой.
Пятичасовое интерактивное шоу на мобильной видеоплатформе CMG собрало мероприятия, проводимые более чем 10 учреждениями культуры, чтобы отпраздновать этот день.
Также 13 июня в эфир вышел новый сезон многосерийного документального фильма "Каждое сокровище рассказывает историю", созданного совместно CMG и Госуправлением по делам культурного наследия.