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Россия-Китай: Главное
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Медиакорпорация Китая запустила проект популяризации культурного наследия
Медиакорпорация Китая (CMG) запустила трехмесячную программу по популяризации объектов культурного наследия со всей КНР. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:45
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353
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россия, китай

Медиакорпорация Китая запустила проект популяризации культурного наследия

16:46 17.06.2020
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© РИА Новости / Александр ЮрьевМраморный алтарь Неба – Хуаньцю, воздвигнутый в 1530 году, на территории Храма Неба "Тянь Тань"
Мраморный алтарь Неба – Хуаньцю, воздвигнутый в 1530 году, на территории Храма Неба Тянь Тань
© РИА Новости / Александр Юрьев
МОСКВА, 17 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Медиакорпорация Китая (CMG) запустила трехмесячную программу по популяризации объектов культурного наследия со всей КНР.
В сотрудничестве с соответствующим Госуправлением с помощью коротких видео и веб-трансляций в прямом эфире будут показаны особенности разных памятников и достояний страны, рассказаны истории, стоящие за их защитой.
Пятичасовое интерактивное шоу на мобильной видеоплатформе CMG собрало мероприятия, проводимые более чем 10 учреждениями культуры, чтобы отпраздновать этот день.
Также 13 июня в эфир вышел новый сезон многосерийного документального фильма "Каждое сокровище рассказывает историю", созданного совместно CMG и Госуправлением по делам культурного наследия.
Китайские студенты
9 июня, 14:55Россия-Китай: Главное
Китайских учащихся ждут на Международном конкурсе эссе "Билингва-2020"
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Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитай
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