Житель Луганска пытался дать взятку сотруднику Генпрокуратуры ЛНР

ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Сотрудники генеральной прокуратуры самопровозглашенной Сотрудники генеральной прокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики задержали местного жителя, который пытался дать взятку в размере 1 миллиона рублей сотруднику ведомства, заявили в среду РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР.

"Следственным Управлением генеральной прокуратуры Луганской народной республики расследуется уголовное дело в отношении ряда граждан, в том числе должностных лиц одного из унитарных предприятий республики, подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений. В отношении указанных лиц судом были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, 15 июня к одному из должностных лиц Генеральной прокуратуры ЛНР обратился житель города Луганска и предложил дать взятку за изменение в отношении одного из фигурантов уголовного дела меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

"Шестнадцатого июля в ходе проведенных мероприятий сотрудниками следственного Управления генеральной прокуратуры ЛНР совместно с сотрудниками отдела собственной безопасности генеральной прокуратуры ЛНР после передачи взятки в сумме одного миллиона рублей в служебном кабинете должностного лица генеральной прокуратуры ЛНР был задержан житель города Луганска", - уточнили в пресс-службе.