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Житель Луганска пытался дать взятку сотруднику Генпрокуратуры ЛНР
Сотрудники генеральной прокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики задержали местного жителя, который пытался дать взятку в размере 1 миллиона РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:32
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луганская народная республика, генеральная прокуратура рф, луганск, в мире

Житель Луганска пытался дать взятку сотруднику Генпрокуратуры ЛНР

16:32 17.06.2020
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Стелла Я люблю Луганск в Луганск
© РИА Новости / Стрингер
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Стелла "Я люблю Луганск" в Луганск. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Сотрудники генеральной прокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики задержали местного жителя, который пытался дать взятку в размере 1 миллиона рублей сотруднику ведомства, заявили в среду РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР.
"Следственным Управлением генеральной прокуратуры Луганской народной республики расследуется уголовное дело в отношении ряда граждан, в том числе должностных лиц одного из унитарных предприятий республики, подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений. В отношении указанных лиц судом были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе.
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По данным ведомства, 15 июня к одному из должностных лиц Генеральной прокуратуры ЛНР обратился житель города Луганска и предложил дать взятку за изменение в отношении одного из фигурантов уголовного дела меры пресечения, не связанной с лишением свободы.
"Шестнадцатого июля в ходе проведенных мероприятий сотрудниками следственного Управления генеральной прокуратуры ЛНР совместно с сотрудниками отдела собственной безопасности генеральной прокуратуры ЛНР после передачи взятки в сумме одного миллиона рублей в служебном кабинете должностного лица генеральной прокуратуры ЛНР был задержан житель города Луганска", - уточнили в пресс-службе.
Сообщается, что по данному факту в отношении указанного гражданина генпрокуратурой ЛНР возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит штраф до девяностократной суммы взятки либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
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Луганская Народная РеспубликаГенеральная прокуратура РФЛуганскВ мире
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