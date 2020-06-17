Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573074809.html
В Подмосковье возобновил работу Единый миграционный центр
Единый миграционный центр Московской области возобновил прием иностранных граждан, желающих подать документы на оформление или продление патента, сообщила РИА... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:31
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154958/99/1549589988_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_05c7ef30149eba20323cee2f3ebf35ab.jpg
https://ria.ru/20200617/1573071409.html
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/154958/99/1549589988_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_05c7ef30149eba20323cee2f3ebf35ab.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/154958/99/1549589988_0:0:1342:1006_1400x0_80_0_0_de0ec6e2d2783840678734c0b378add6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/154958/99/1549589988_54:0:1060:1006_1400x0_80_0_0_42135ca2f2ee7f3499fd11a0b6bece16.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, балашиха, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье возобновил работу Единый миграционный центр

16:31 17.06.2020
37
© РИА Новости / Максим БлиновМосковская область
Московская область
© РИА Новости / Максим Блинов
Московская область. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Единый миграционный центр Московской области возобновил прием иностранных граждан, желающих подать документы на оформление или продление патента, сообщила РИА Новости пресс-служба главного управления региональной безопасности Подмосковья.
"Возобновление работы нашего миграционного центра связано с реализацией положений указа президента Российской Федерации от 15 июня №392, согласно которому с 16 июня иностранные граждане больше не могут работать без патентов и разрешений на работу", - сообщила директор центра Татьяна Куприна, которую цитирует пресс-служба.
В ведомстве напомнили, что с 15 марта по 15 июня работодатели могли привлекать трудовых мигрантов, не имеющих патентов и разрешений на работу.
"С начала введения режима повышенной готовности, который был объявлен в Подмосковье, сотрудники Единого миграционного центра создали базу вакансий для иностранных граждан, оставшихся без работы. Услугами этого ресурса уже воспользовались более тысячи компаний и несколько тысяч мигрантов", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.
В Подмосковье находятся более 200 тысяч мигрантов, приехавших в регион для трудовой деятельности. Наибольшее число иностранных граждан зафиксировано на территории городских округов Люберцы, Балашиха, Реутов, Мытищи, Долгопрудный, Раменское, Домодедово.
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Вчера, 15:49
В Подмосковье хотят увеличить бюджет на поддержку бизнеса
000000
Обсудить 0
РоссияБалашихаМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Репетиция парада Победы в Самаре
Знаменная группа на параде Победы в Самаре вынесет шашку Героя СССР
Московская область
В Подмосковье оценили ситуацию с распространением коронавируса
Москва
Эксперты оценили новый состав Общественной палаты
Дмитрий Кулеба
В МИД Украины назвали запрет на въезд в некоторые страны временным
Медицинские работники
Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
Конституция РФ
ОП зарегистрировала 280 тысяч кандидатов в наблюдатели на голосовании
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Подмосковье еще 979 пациентов выздоровели от COVID-19
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан приветствует своих сторонников в Праге, Чехия. 27 января 2018
Президент Чехии не приедет на парад Победы в Москву
Судейский молоток
Суд оштрафовал ростовчанина, торговавшего поддельными пропусками
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Россия предлагает миру новый цивилизационный выбор, заявил Патрушев
Первоклассники на уроке в День знаний
Более 76 тысяч детей зачислили в подмосковные школы
Площадка проведения XV Съезда партии Единая Россия
"Единая Россия" призвала упростить оформление турвиз для иностранцев
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева
Страны Евросоюза скоординируют открытие границ для России и других стран
Город Вологда
Вологодские депутаты проконтролируют работу градостроительных советов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
05:06В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
05:03В Южной Корее за сутки зафиксировали 59 случаев COVID-19
04:58Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров с вооружением
04:29На Сахалине число больных COVID-19 выросло до 408 человек
Лента новостейМолния