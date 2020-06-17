В Подмосковье возобновил работу Единый миграционный центр

В ведомстве напомнили, что с 15 марта по 15 июня работодатели могли привлекать трудовых мигрантов, не имеющих патентов и разрешений на работу.

"С начала введения режима повышенной готовности, который был объявлен в Подмосковье, сотрудники Единого миграционного центра создали базу вакансий для иностранных граждан, оставшихся без работы. Услугами этого ресурса уже воспользовались более тысячи компаний и несколько тысяч мигрантов", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.