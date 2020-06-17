В Подмосковье возобновил работу Единый миграционный центр

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Единый миграционный центр Московской области возобновил прием иностранных граждан, желающих подать документы на оформление или продление патента, сообщила РИА Новости пресс-служба главного управления региональной безопасности Подмосковья.
"Возобновление работы нашего миграционного центра связано с реализацией положений указа президента Российской Федерации от 15 июня №392, согласно которому с 16 июня иностранные граждане больше не могут работать без патентов и разрешений на работу", - сообщила директор центра Татьяна Куприна, которую цитирует пресс-служба.
В ведомстве напомнили, что с 15 марта по 15 июня работодатели могли привлекать трудовых мигрантов, не имеющих патентов и разрешений на работу.
"С начала введения режима повышенной готовности, который был объявлен в Подмосковье, сотрудники Единого миграционного центра создали базу вакансий для иностранных граждан, оставшихся без работы. Услугами этого ресурса уже воспользовались более тысячи компаний и несколько тысяч мигрантов", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.
В Подмосковье находятся более 200 тысяч мигрантов, приехавших в регион для трудовой деятельности. Наибольшее число иностранных граждан зафиксировано на территории городских округов Люберцы, Балашиха, Реутов, Мытищи, Долгопрудный, Раменское, Домодедово.