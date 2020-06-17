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Конференция Digital Brand Day — The Energy of Action пройдет 23 июня
Конференция Digital Brand Day - The Energy of Action пройдет в онлайне 23 июня. На повестке дня — обсуждение действий и мер, способных сегодня помочь бизнесу не РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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60
пресс-релизы

Конференция Digital Brand Day — The Energy of Action пройдет 23 июня

16:29 17.06.2020 (обновлено: 16:30 17.06.2020)
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© Пресс-служба AdIndexКонференция Digital Brand Day - The Energy of Action
Конференция Digital Brand Day - The Energy of Action
© Пресс-служба AdIndex
МОСКВА, 17 июн - AdIndex. Конференция Digital Brand Day - The Energy of Action пройдет в онлайне 23 июня. На повестке дня — обсуждение действий и мер, способных сегодня помочь бизнесу не потерять позиций, сохранить и укрепить отношения с аудиторией, а также возможностей, которые открывает этот кризисный для рынка период.
23 июня состоится вторая часть конференции Digital Brand Day 2020 — The Energy of Action. Вниманию участников и зрителей будут представлены первый анализ и экспертная оценка текущей рыночной ситуации, мнения экспертов отрасли о том, как они оценивают ситуацию и степень ее потенциального влияния на рынок. Невзирая на вынужденную бурную цифровизацию, digital все еще необходимо доказывать маркетологам и рекламному сообществу свой потенциал: спикеры затронули темы нехватки объективной картины в вопросах работы алгоритмов рекламных технологий, brand safety, креатива, анализа эффективности и ROI.
Где и как смотреть Digital Brand Day — The Energy of Action. Трансляция будет проходить одновременно на нескольких площадках: на AdIndex.ru и официальном сайте DBD20; в официальной сети конференции "ВКонтакте" в сообществе "ВКонтакте для бизнеса" и в официальном аккаунте "AdIndex ВКонтакте"; новости, интервью, трансляции также будут доступны в SMM- аккаунтах AdIndex в Telegram, Facebook и YouTube.
В рамках июньской сессии "The Energy of Action" спикеры и участники конференции смогут воспользоваться мобильной платформой для виртуального общения. Доступ к платформе во время проведения real-time-программы получат пользователи, прошедшие регистрацию на сайте конференции. По правилам Digital Brand Day приоритетное право такого участия предоставляется членам "Русбренд", представителям компаний-рекламодателей и официальных партнеров конференции.
Первая сессия "The Energy of Creation" прошла 27 апреля. Эксперты представили кейсы и доклады, посвященные проектам, реализованным зимой и весной текущего года, а также маркетологи и представители агентств поделились в формате дискуссионных панелей своим взглядом на точки роста в дистанционном мире, организацию бизнес-процессов в режиме "удаленки", лидерства в турбулентное время и многое другое. Посмотреть видеодискуссии, кейсы и интервью можно в спецпроекте на AdIndex.
Digital Brand Day — профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным темам и инновационным решениям в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций. Является продолжением ежегодного события "День Бренда" и организуется Ассоциацией производителей фирменных торговых марок "Русбренд" и AdIndex при участии Mediascope и "Национального Рекламного Альянса".
Индустриальные партнеры: Russ Outdoor, Publicis Media, "Газпром-Медиа", Hyper, GPMD, ivi.
Партнеры конференции: Dentsu Aegis Network, GroupM, "Яндекс", "Эверест".
Генеральный информационный партнер: РИА "Новости". Социальная сеть конференции: "ВКонтакте". Радиопартнер: "Эхо Москвы". Официальный телеканал конференции: МИР 24. Главный агрегатор новостей: СМИ2.
Информационные партнеры: ТАСС, "Российская газета", "Интерфакс", "Коммерсантъ", Rusbase, Outdoor Media, "Вечерняя Москва", "Аргументы и Факты". Специальные партнеры: Easy Media, "Игроник", "Яндекс.Такси", "Техноград", Event Film Service, Flash Tech Pro, Eventicious, "Воды Здоровья".
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