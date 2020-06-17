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Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
Премьер-министр Михаил Мишустин отменил приказ о меню на внутренних и международных авиарейсах от 1988 года, документ опубликовали на сайте кабмина. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:32
туризм
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михаил мишустин
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Я вообще не понял, о чём гвалт..? Летайте самолётами нормальных авиакомпаний. Там всё норм, еда и напитки, чистый салон и закрывающиеся багажные полки, кондиционер и прозрачные иллюминаторы..
323
Блин, где же теперь поесть булочку Летную? Где найти нормальные зубочистки, произведенные по ГОСТам? В довершении ко всему, сливочное масло, которое я припасал после перелетов внутренними авиалиниями, мы потом всей семьей добавляли в каши, детское питание, смазывали им противни для выпечки. Что сейчас прикажете делать? Специально летать эйр-америка, что ли? Верните советское меню в самолеты!
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РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155056/23/1550562392_563:678:2916:2002_1400x0_80_0_0_4d556dba0128561cec7fd20483ebd9ec.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, рсфср, михаил мишустин, правительство рф, ссср, общество

Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах

16:27 17.06.2020 (обновлено: 17:32 17.06.2020)
17583
© Depositphotos / KelenyЕда в самолете
Еда в самолете
© Depositphotos / Keleny
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин отменил приказ о меню на внутренних и международных авиарейсах от 1988 года, документ опубликовали на сайте кабмина.
Ранее горячий завтрак или ужин пассажира экономкласса внутрисоюзных или международных авиалиний включал в себя сливочное масло, закуску, второе горячее блюдо с гарниром, чай или кофе, лимон, сахар, кондитерское изделие, фрукты или фруктовый сок, булочку "Летную", хлеб, джем, прохладительный напиток, также выдавались специи и зубочистки.
Питание на борту самолета
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Пассажирам-вегетарианцам мясные или рыбные блюда должны были заменить на овощи или крупы, а также увеличить порцию фруктов и соков.
Норма отпуска алкогольных напитков также регулировалась отмененным приказом.
По нынешнему законодательству, перевозчик должен предоставить прохладительные и горячие напитки и питание.
Горячий обед подают, если полет длится более трех часов, и далее каждые четыре часа в дневное время и каждые шесть — в ночное.
Меню составляют сами авиакомпании.
Перевозчик также может не предоставлять питание и напитки, если это указано в его правилах, а пассажир знал об этом до покупки билета.
Работа по отмене неактуальных норм идет в рамках механизма "регуляторной гильотины".
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ТуризмНовости - ТуризмРСФСРМихаил МишустинПравительство РФСССРОбщество
Популярные комментарии
Я вообще не понял, о чём гвалт..? Летайте самолётами нормальных авиакомпаний. Там всё норм, еда и напитки, чистый салон и закрывающиеся багажные полки, кондиционер и прозрачные иллюминаторы..
17 июня, 19:53
ССергей_СПб
30491036
Блин, где же теперь поесть булочку Летную? Где найти нормальные зубочистки, произведенные по ГОСТам? В довершении ко всему, сливочное масло, которое я припасал после перелетов внутренними авиалиниями, мы потом всей семьей добавляли в каши, детское питание, смазывали им противни для выпечки. Что сейчас прикажете делать? Специально летать эйр-америка, что ли? Верните советское меню в самолеты!
17 июня, 20:27
ОИОлег Иволгин
211141007
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