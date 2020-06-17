Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Михаил Мишустин отменил приказ о меню на внутренних и международных авиарейсах от 1988 года, документ опубликовали на сайте кабмина

Ранее горячий завтрак или ужин пассажира экономкласса внутрисоюзных или международных авиалиний включал в себя сливочное масло, закуску, второе горячее блюдо с гарниром, чай или кофе, лимон, сахар, кондитерское изделие, фрукты или фруктовый сок, булочку "Летную", хлеб, джем, прохладительный напиток, также выдавались специи и зубочистки.

Пассажирам-вегетарианцам мясные или рыбные блюда должны были заменить на овощи или крупы, а также увеличить порцию фруктов и соков.

Норма отпуска алкогольных напитков также регулировалась отмененным приказом.

По нынешнему законодательству, перевозчик должен предоставить прохладительные и горячие напитки и питание.

Горячий обед подают, если полет длится более трех часов, и далее каждые четыре часа в дневное время и каждые шесть — в ночное.

Меню составляют сами авиакомпании.

Перевозчик также может не предоставлять питание и напитки, если это указано в его правилах, а пассажир знал об этом до покупки билета.