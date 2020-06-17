"Деловая Россия" назвала проблемы с уголовными делами против бизнеса

К наиболее часто встречающимся проблемам она отнесла перевод гражданско-правового спора в уголовно-правовую плоскость без достаточных оснований, а также избрание меры пресечения в виде заключения под стражу несмотря на гарантии для предпринимателей, предусмотренные УПК РФ. Немалое количество жалоб связано и с изъятием документов, компьютерной техники, цифровых носителей, добавила она.