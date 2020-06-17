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"Деловая Россия" назвала проблемы с уголовными делами против бизнеса
Бизнес-сообщество призывает прокуратуру сосредоточиться на том, чтобы сокращать количество уголовных дел в отношении предпринимателей, возбуждаемых с... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:24
юрий авдеев
игорь краснов
вооруженные силы рф
лариса авдеева
деловая россия
генеральная прокуратура рф
происшествия
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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353
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юрий авдеев, игорь краснов, вооруженные силы рф, лариса авдеева, деловая россия, генеральная прокуратура рф, происшествия

"Деловая Россия" назвала проблемы с уголовными делами против бизнеса

16:24 17.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Статуи Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бизнес-сообщество призывает прокуратуру сосредоточиться на том, чтобы сокращать количество уголовных дел в отношении предпринимателей, возбуждаемых с нарушением, а также более тщательно проводить доследственную проверку и не направлять в суд уголовные дела, расследование которых было очевидно не полным, прокомментировала РИА Новости слова генпрокурора РФ руководитель экспертного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов ранее в среду заявил, что самочувствие бизнеса в России нельзя назвать удовлетворительным, ежегодно фиксируются десятки тысяч нарушений прав предпринимателей. Он также сообщил, что Генпрокуратура РФ фиксирует многочисленные уголовные дела в отношении предпринимателей, которые возбуждаются незаконно – это каждое двадцатое дело.
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"Проблема, нарушений прав предпринимателей в уголовном процессе обязательно должна решаться. Такие нарушения, если посмотреть шире, приводят не только к потере бизнеса самим предпринимателем, но и потерей сотнями простых сотрудников рабочих мест, если компания прекращает свое существование из-за оказанного силового давления", - подчеркнула Авдеева.
К наиболее часто встречающимся проблемам она отнесла перевод гражданско-правового спора в уголовно-правовую плоскость без достаточных оснований, а также избрание меры пресечения в виде заключения под стражу несмотря на гарантии для предпринимателей, предусмотренные УПК РФ. Немалое количество жалоб связано и с изъятием документов, компьютерной техники, цифровых носителей, добавила она.
"Следствие перестало надлежащим образом собирать доказательства субъективной стороны. Нередко линия обвинения определенного лица, избранная изначально, не меняется даже при очевидном отсутствии исследования всех доказательств, а при предоставлении очевидные доказательства могут просто игнорироваться, а дело направляется в суд", - подчеркнула собеседница агентства.
По мнению Авдеевой, ни в коем случае нельзя создавать предпосылок, чтобы следователь опасался проводить свободно расследование, но при этом должна существовать неотвратимость наказания, когда следователь откровенно игнорирует доказательства или им не дается надлежащая оценка.
По ее мнению, наряду с изменениями законодательства, направленными на создание еще более четких формулировок, разъяснениями Пленума ВС РФ, важно проводить системную работу. "Прокуратура РФ… должна сосредоточить свои силы на том, чтобы сокращалось количество возбуждаемых уголовных дел с нарушением, особенно когда речь идет о гражданско-правовых отношениях, проводилась надлежащая доследственная проверка, уголовные дела при проведении очевидно не полного расследования не направлялись в суд", - считает она.
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Юрий АвдеевИгорь КрасновВооруженные силы РФЛариса АвдееваДеловая РоссияГенеральная прокуратура РФПроисшествия
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