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Туризм
https://ria.ru/20200617/1573074159.html
Страны Евросоюза скоординируют открытие границ для России и других стран
Страны Евросоюза будут координировать открытие своих границ для граждан РФ, Украины и других третьих стран, заявил в среду журналистам глава минздрава Чехии... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:24
туризм
коронавирус covid-19
новости - туризм
евросоюз
чехия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус covid-19, новости - туризм, евросоюз, чехия, в мире

Страны Евросоюза скоординируют открытие границ для России и других стран

16:24 17.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Краковец - Корчева"
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева
© РИА Новости / Стрингер
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ПРАГА, 17 июн – РИА Новости. Страны Евросоюза будут координировать открытие своих границ для граждан РФ, Украины и других третьих стран, заявил в среду журналистам глава минздрава Чехии Адам Войтех.
"Передвижение между странами Евросоюза в настоящее время является практически свободным, число заболеваний COVID-19 здесь постоянно уменьшается. Что касается въезда в государства ЕС граждан из третьих стран, например, из России, Украины или из стран Латинской Америки, то на сей счет в ЕС будет идти специальная дискуссия, исходя из дальнейшего развития пандемии коронавируса в этих регионах. В любом случае государства Евросоюза будут координировать сроки возможного открытия границ для граждан из третьих стран", - сказал Войтех.
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С понедельника граждане Чехии могут свободно передвигаться по всем странам Евросоюза. При этом иностранцы и чехи, возвращающиеся из Португалии, Швеции, а также из Силезского воеводства Польши, должны на границе предъявить документ об отрицательном тесте на COVID-19, то же самое касается иностранцев, приезжающих в Чехию из Бельгии и Великобритании.
По данным минздрава Чехии, число заболевших в республике, начиная с 1 марта, составляет 10112 человек, из которых 7360 уже выздоровели, а 332 – скончались. В настоящее время лечение проходят 2420 человек, из них более 85% лечатся дома.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмЕвросоюзЧехияВ мире
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