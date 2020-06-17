Страны Евросоюза скоординируют открытие границ для России и других стран

"Передвижение между странами Евросоюза в настоящее время является практически свободным, число заболеваний COVID-19 здесь постоянно уменьшается. Что касается въезда в государства ЕС граждан из третьих стран, например, из России, Украины или из стран Латинской Америки, то на сей счет в ЕС будет идти специальная дискуссия, исходя из дальнейшего развития пандемии коронавируса в этих регионах. В любом случае государства Евросоюза будут координировать сроки возможного открытия границ для граждан из третьих стран", - сказал Войтех.
С понедельника граждане Чехии могут свободно передвигаться по всем странам Евросоюза. При этом иностранцы и чехи, возвращающиеся из Португалии, Швеции, а также из Силезского воеводства Польши, должны на границе предъявить документ об отрицательном тесте на COVID-19, то же самое касается иностранцев, приезжающих в Чехию из Бельгии и Великобритании.
По данным минздрава Чехии, число заболевших в республике, начиная с 1 марта, составляет 10112 человек, из которых 7360 уже выздоровели, а 332 – скончались. В настоящее время лечение проходят 2420 человек, из них более 85% лечатся дома.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.