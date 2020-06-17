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Далай-лама рассказал, что делает во время пандемии
Сон и ежедневная медитация - так Далай-лама XIV проводит вынужденный "отпуск" из-за эпидемии коронавируса, рассказал он в среду во время встречи с писателем... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:20
2020-06-17T16:21
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сон и ежедневная медитация - так Далай-лама XIV проводит вынужденный "отпуск" из-за эпидемии коронавируса, рассказал он в среду во время встречи с писателем Пико Айером, видеозапись которой доступна на сайте фонда "Сохраним Тибет".
"Когда началась пандемия, мне сказали, что я не должен встречаться с людьми, только дистанционно. Поэтому я был в "отпуске". Каждую ночь я сплю 9 часов и потом 4 часа медитирую. Обычно я просыпаюсь в 3.30 утра. Около 3 часов утра мне снятся сны. Я вижу во сне божеств и получаю благословение", - рассказал Далай-лама.
По его словам, чтобы находиться в хорошем физическом и духовном состоянии, нужно, кроме сна и молитвы, анализировать свои эмоции.
"Эмоции нарушают наш покой ума и в конечном итоге разрушают физическое здоровье. Я просыпаюсь и спрашиваю себя - где я, где самость - ее не найти", - пояснил лидер тибетского буддизма.
По его мнению, идея "бессамостности", а также понимание того, что все в мире взаимосвязано, помогают ослабить отрицательные эмоции.
"Гнев, зависть, ревность - все эти эмоции основаны на уверенности в существовании "Я", самости. Но нет никакого независимо существующего "Я". Также чтобы справляться с разнообразными эмоциями, нужно глубоко анализировать их причины. Со временем с помощью разума и опыта получится усилить положительные и ослабить разрушительные эмоции", - подытожил Далай-лама.