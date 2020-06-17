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Репетиция парада Победы. Прямая трансляция
В Москве проходит репетиция парада Победы, который состоится 24 июня. РИА Новости, 17.06.2020
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парад победы
москва
общество
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
LIVE: Репетиция парада Победы на Красной площади
6265456 17.06.2020 Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс" во время подготовки военной техники к ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Илья Питалев / РИА Новости
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РИА Новости
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видео, парад победы, москва, общество
Репетиция парада Победы. Прямая трансляция
В Москве проходит репетиция парада Победы, который состоится 24 июня.
2020-06-17T18:00
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Репетиция парада Победы. Прямая трансляция

18:00 17.06.2020 (обновлено: 18:06 17.06.2020)
7305
В Москве проходит репетиция парада Победы, который состоится 24 июня.
Из-за подготовки к параду вечером 17 и 18 июня в столице на время перекроют участки некоторых улиц.
В мае президент Владимир Путин из-за эпидемии коронавируса принял решение отложить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Девятого мая в российских городах прошли только авиационные парады и салюты.
68522423
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Парад ПобедыМоскваОбщество
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