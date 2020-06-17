https://ria.ru/20200617/1573073773.html
Репетиция парада Победы. Прямая трансляция
В Москве проходит репетиция парада Победы, который состоится 24 июня. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:00
2020-06-17T18:06
парад победы
москва
общество
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3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Репетиция парада Победы на Красной площади
6265456 17.06.2020 Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс" во время подготовки военной техники к ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Илья Питалев / РИА Новости
2020-06-17T18:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, парад победы, москва, общество