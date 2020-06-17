Репетиция парада Победы. Прямая трансляция

Из-за подготовки к параду вечером 17 и 18 июня в столице на время перекроют участки некоторых улиц.

В мае президент Владимир Путин из-за эпидемии коронавируса принял решение отложить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Девятого мая в российских городах прошли только авиационные парады и салюты.