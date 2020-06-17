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В Рязанской области церковь середины XIX века пострадала при пожаре
Спасатели ликвидировали пожар, возникший в церкви Троицы Живоначальной середины 19 века в Рязанской области, следует из сообщения ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
спасский район
рязанская область
происшествия
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спасский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), спасский район, рязанская область, происшествия

В Рязанской области церковь середины XIX века пострадала при пожаре

16:18 17.06.2020
146
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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БРЯНСК, 17 июн – РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар, возникший в церкви Троицы Живоначальной середины 19 века в Рязанской области, следует из сообщения ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о пожаре в церкви в селе Новый Киструс Спасского района поступило в среду в 13.10 мск.
"По прибытию к месту вызова было обнаружено, что происходит задымление на кровли церкви Троицы Живоначальной. В 14.40 мск пожар полностью ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости представитель Рязанской епархии, пожарные успели предотвратить серьезные последствия. "Сейчас настоятель храма находится на месте, очаг локализован, пожарные проливают все вокруг, оформляют документы. Ущерб, по последним данным, там незначительный. Успели все это вовремя потушить", - сказал собеседник агентства.
По данным епархии, церковь Троицы живоначальной в селе новый Киструс построена в 1869 году, в настоящее время она находится на реставрации. Однако по выходным дням здесь совершаются службы.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Спасский районРязанская областьПроисшествия
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