В Рязанской области церковь середины XIX века пострадала при пожаре

"По прибытию к месту вызова было обнаружено, что происходит задымление на кровли церкви Троицы Живоначальной. В 14.40 мск пожар полностью ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как уточнил РИА Новости представитель Рязанской епархии, пожарные успели предотвратить серьезные последствия. "Сейчас настоятель храма находится на месте, очаг локализован, пожарные проливают все вокруг, оформляют документы. Ущерб, по последним данным, там незначительный. Успели все это вовремя потушить", - сказал собеседник агентства.

По данным епархии, церковь Троицы живоначальной в селе новый Киструс построена в 1869 году, в настоящее время она находится на реставрации. Однако по выходным дням здесь совершаются службы.