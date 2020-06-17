Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков

"Я думаю, что я бы попросила вас, Валерий Александрович, провести мониторинг готовности участков с точки зрения санитарной безопасности", - сказала Памфилова в ходе подписания соглашений между ЦИК, Общественной палатой РФ, уполномоченным по правам человека в РФ о сотрудничестве в рамках подготовки и проведения голосования.