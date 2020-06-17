Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова попросила главу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева провести мониторинг готовности избирательных участков с точки зрения санитарной безопасности, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Я думаю, что я бы попросила вас, Валерий Александрович, провести мониторинг готовности участков с точки зрения санитарной безопасности", - сказала Памфилова в ходе подписания соглашений между ЦИК, Общественной палатой РФ, уполномоченным по правам человека в РФ о сотрудничестве в рамках подготовки и проведения голосования.
Председатель ЦИК напомнила, что на избирательных участках, в частности, уже предусмотрены разметки для соблюдения дистанции, санитайзеры, коврики.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.