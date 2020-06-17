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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200617/1573073576.html
Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
Председатель ЦИК России Элла Памфилова попросила главу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева провести... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:15
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
валерий фадеев
здоровье - общество
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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элла памфилова, валерий фадеев, здоровье - общество, владимир путин, москва, нижегородская область, общество

Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков

16:15 17.06.2020
132
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова попросила главу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева провести мониторинг готовности избирательных участков с точки зрения санитарной безопасности, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Я думаю, что я бы попросила вас, Валерий Александрович, провести мониторинг готовности участков с точки зрения санитарной безопасности", - сказала Памфилова в ходе подписания соглашений между ЦИК, Общественной палатой РФ, уполномоченным по правам человека в РФ о сотрудничестве в рамках подготовки и проведения голосования.
Председатель ЦИК напомнила, что на избирательных участках, в частности, уже предусмотрены разметки для соблюдения дистанции, санитайзеры, коврики.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Работа ЦИК России в единый день голосования
Вчера, 16:05Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаВалерий ФадеевЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
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