Знаменная группа на параде Победы в Самаре вынесет шашку Героя СССР

САМАРА, 17 июн - РИА Новости. Знаменная группа в ходе парада Победы в Самаре вынесет шашку уроженца Самарской области, Героя Советского Союза Дмитрия Голосова, с которой он прошел в составе парадных расчетов 24 июня 1945 года в Москве, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.
По информации пресс-службы, военный парад в честь 75-летия Победы пройдет 24 июня на площади Куйбышева.
"Одной из особенностей юбилейного Парада станет вынос знаменной группой кавалерийской шашки уроженца Ставропольского района Самарской области Героя Советского Союза генерал-майора Дмитрия Николаевича Голосова, с которой он прошел в составе парадных расчетов на Параде Победы 24 июня 1945 года по Красной площади в Москве", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на фронтах Великой Отечественной войны Голосов принимал участие в оборонительных боях в Молдавской и Украинской ССР, на Курской дуге, участвовал в форсировании Днепра.
В параде примут участие соединения и воинские части министерства обороны РФ, других силовых министерств и ведомств, общая численность войск составит около 1,7 тысячи человек. В составе механизированной колонны пройдет 53 образца вооружения и военной техники, в том числе танк Т-34, танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки 2С19 "МСТА-С", реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", пусковые установки ракетного комплекса "Искандер", пусковые установки противовоздушной обороны "9С-300", боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А. В воздушной части парада примут участие вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также российские тактические разведывательные самолеты Су-24МР и российские многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34.
Отмечается, что парад будет проведен с соблюдением всех мер безопасности в соответствии с требованиями и методическими рекомендациями Роспотребнадзора, его трансляция будет в прямом эфире телеканалов.
Завершением всех торжественных мероприятий 24 июня станет вечерний праздничный фейерверк и артиллеристский салют.