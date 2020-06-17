Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200617/1573073518.html
Знаменная группа на параде Победы в Самаре вынесет шашку Героя СССР
Знаменная группа в ходе парада Победы в Самаре вынесет шашку уроженца Самарской области, Героя Советского Союза Дмитрия Голосова, с которой он прошел в составе... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:52
75 лет великой победы
россия
парад победы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
самарская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/37140/62/371406221_0:53:1001:616_1400x0_80_0_0_8615d32bb24a5f0bf3393bfe15f9fa41.jpg
https://ria.ru/20200617/1573062091.html
https://ria.ru/20200617/1573036927.html
россия
самарская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/37140/62/371406221_0:53:1001:616_1400x0_80_0_0_8615d32bb24a5f0bf3393bfe15f9fa41.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/37140/62/371406221_55:0:944:667_1400x0_80_0_0_bb138026d57c1d96c3e019662f777dcb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/37140/62/371406221_166:0:833:667_1400x0_80_0_0_7474f8e6b7458d5d9d95f4a682d2799c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, парад победы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), самарская область, общество

Знаменная группа на параде Победы в Самаре вынесет шашку Героя СССР

16:18 17.06.2020 (обновлено: 16:52 17.06.2020)
27
© Фото : Дмитрий Шуршилин Репетиция парада Победы в Самаре
Репетиция парада Победы в Самаре
© Фото : Дмитрий Шуршилин
САМАРА, 17 июн - РИА Новости. Знаменная группа в ходе парада Победы в Самаре вынесет шашку уроженца Самарской области, Героя Советского Союза Дмитрия Голосова, с которой он прошел в составе парадных расчетов 24 июня 1945 года в Москве, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.
По информации пресс-службы, военный парад в честь 75-летия Победы пройдет 24 июня на площади Куйбышева.
"Одной из особенностей юбилейного Парада станет вынос знаменной группой кавалерийской шашки уроженца Ставропольского района Самарской области Героя Советского Союза генерал-майора Дмитрия Николаевича Голосова, с которой он прошел в составе парадных расчетов на Параде Победы 24 июня 1945 года по Красной площади в Москве", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на фронтах Великой Отечественной войны Голосов принимал участие в оборонительных боях в Молдавской и Украинской ССР, на Курской дуге, участвовал в форсировании Днепра.
Кабриолеты Aurus на Красной площади
Вчера, 13:5575 лет Великой Победы
Телеканалы заложили час десять минут на трансляцию военного парада
В параде примут участие соединения и воинские части министерства обороны РФ, других силовых министерств и ведомств, общая численность войск составит около 1,7 тысячи человек. В составе механизированной колонны пройдет 53 образца вооружения и военной техники, в том числе танк Т-34, танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки 2С19 "МСТА-С", реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", пусковые установки ракетного комплекса "Искандер", пусковые установки противовоздушной обороны "9С-300", боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А. В воздушной части парада примут участие вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также российские тактические разведывательные самолеты Су-24МР и российские многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34.
Отмечается, что парад будет проведен с соблюдением всех мер безопасности в соответствии с требованиями и методическими рекомендациями Роспотребнадзора, его трансляция будет в прямом эфире телеканалов.
Завершением всех торжественных мероприятий 24 июня станет вечерний праздничный фейерверк и артиллеристский салют.
Военнослужащие на военном параде на Красной площади
Вчера, 05:0875 лет Великой Победы
На сайте Минобороны открыли раздел о парадах Победы
100000
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыРоссияПарад ПобедыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Самарская областьОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники
Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
Еда в самолете
Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
Окрошка на кефире
Раскрыт рецепт полезной окрошки
Атомный ледокол Арктика во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
Индийские военнослужащие
В параде Победы в Москве примут участие 75 индийских солдат
Прохожий с упаковкой питьевой воды в окрестностях парка Зарядье в Москве
Температура в Москве побила рекорд 1892 года
Испытания перспективного самолета МС-21
Испытания на стенде системы МС-21 на отечественной базе завершат осенью
Лесные (ламбушки) озёра в Пряжинском районе Республики Карелия
Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
Бурый медведь
В WWF настаивают на запрете петельной охоты в России
Лес
Бывший замглавы МИД оценил сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент Палестины не сможет посетить парад Победы в Москве
Кадр видео, опубликованного в Instagram Филиппа Киркорова
Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Россия предлагает миру новый цивилизационный выбор, заявил Патрушев
Московская область
В Подмосковье возобновил работу Единый миграционный центр
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
05:06В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
05:03В Южной Корее за сутки зафиксировали 59 случаев COVID-19
04:58Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров с вооружением
04:29На Сахалине число больных COVID-19 выросло до 408 человек
Лента новостейМолния