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Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
Министерство здравоохранения Ирака провело видеоконференцию с российскими коллегами, стороны обсудили протоколы лечения коронавирусной инфекции и дальнейшие... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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абд салам али
ирак
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коронавирус covid-19, россия, абд салам али, ирак, общество

Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19

16:14 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники. Архивное фото
КАИР, 17 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ирака провело видеоконференцию с российскими коллегами, стороны обсудили протоколы лечения коронавирусной инфекции и дальнейшие меры по борьбе с эпидемией COVID-19, сообщил иракский минздрав в Facebook.
"Министр здравоохранения и окружающей среды Хасан Мухаммед ат-Тамими провел в среду заседание в расширенном составе с представителями российского минздрава в присутствии посла Ирака в РФ", - говорится в заявлении. В ходе закрытой видеоконференции стороны обсудили "протоколы лечения зараженных коронавирусом больных, а также планы по борьбе с эпидемией".
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Ранее в среду иракское информационное агентство INA сообщило со ссылкой на генерального директора департамента общественного здравоохранения страны Рияда Абд аль-Амира, что Багдад запросил информацию об исследованиях, подтверждающих эффективность разработанного в РФ препарата против вируса COVID-19. "Мы попросили российскую сторону выслать исследования по препарату в письменном виде, чтобы направить их на рассмотрение консультативной комиссии", - заявил он. Абд аль-Амир отметил, что решение об использовании лекарства пока не принято, это будет возможно только после одобрения комиссии.
В начале июня агентство уже сообщало, что иракский минздрав обратился к Москве с просьбой предоставить подробную информацию о разработанном в России препарате "Авифавир" с целью изучить его и определить эффективность.
На настоящий момент в Ираке зарегистрировано почти 23 тысячи случаев заражения коронавирусом, в том числе 9862 случая выздоровления и 712 случаев с летальным исходом. В отделении интенсивной терапии находятся 148 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАбд Салам АлиИракОбщество
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