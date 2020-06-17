Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19

"Министр здравоохранения и окружающей среды Хасан Мухаммед ат-Тамими провел в среду заседание в расширенном составе с представителями российского минздрава в присутствии посла Ирака в РФ", - говорится в заявлении. В ходе закрытой видеоконференции стороны обсудили "протоколы лечения зараженных коронавирусом больных, а также планы по борьбе с эпидемией".
Ранее в среду иракское информационное агентство INA сообщило со ссылкой на генерального директора департамента общественного здравоохранения страны Рияда Абд аль-Амира, что Багдад запросил информацию об исследованиях, подтверждающих эффективность разработанного в РФ препарата против вируса COVID-19. "Мы попросили российскую сторону выслать исследования по препарату в письменном виде, чтобы направить их на рассмотрение консультативной комиссии", - заявил он. Абд аль-Амир отметил, что решение об использовании лекарства пока не принято, это будет возможно только после одобрения комиссии.
В начале июня агентство уже сообщало, что иракский минздрав обратился к Москве с просьбой предоставить подробную информацию о разработанном в России препарате "Авифавир" с целью изучить его и определить эффективность.
На настоящий момент в Ираке зарегистрировано почти 23 тысячи случаев заражения коронавирусом, в том числе 9862 случая выздоровления и 712 случаев с летальным исходом. В отделении интенсивной терапии находятся 148 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.