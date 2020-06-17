Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19

"Министр здравоохранения и окружающей среды Хасан Мухаммед ат-Тамими провел в среду заседание в расширенном составе с представителями российского минздрава в присутствии посла Ирака в РФ", - говорится в заявлении. В ходе закрытой видеоконференции стороны обсудили "протоколы лечения зараженных коронавирусом больных, а также планы по борьбе с эпидемией".