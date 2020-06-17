Температура в Москве побила рекорд 1892 года

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета.
"Побит рекорд температуры, установленный еще в 1892 году, то есть при жизни Александра III, и побит с запасом, перекрыт на 0,6 градуса - 31,4 градуса зафиксирована в Москве на станции Росгидромета (ВДНХ). И это не предел, температура еще может расти, но рекорд уже пал", - сказал Вильфанд.
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин пояснил, что побитый рекорд 17 июня был самым низким из зафиксированных в ближайшие к этой дате дни.
"Нельзя говорить, что 17 июня самый жаркий день, просто здесь самый слабый рекорд. Допустим рекорд для 16 июня - 32 градуса, в последующие дни тоже более мощные рекорды", - сказал Варакин.
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