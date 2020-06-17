Температура в Москве побила рекорд 1892 года

"Побит рекорд температуры, установленный еще в 1892 году, то есть при жизни Александра III, и побит с запасом, перекрыт на 0,6 градуса - 31,4 градуса зафиксирована в Москве на станции Росгидромета (ВДНХ). И это не предел, температура еще может расти, но рекорд уже пал", - сказал Вильфанд.