Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573073180.html
Температура в Москве побила рекорд 1892 года
Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:10
юрий варакин
роман вильфанд
гидрометцентр
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573041950_774:525:2981:1766_1400x0_80_0_0_2af35edfe3e4c5702af8d145cf9e3587.jpg
https://ria.ru/20200617/1573048247.html
5
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573041950_774:525:2981:1766_1400x0_80_0_0_2af35edfe3e4c5702af8d145cf9e3587.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573041950_671:495:2742:2048_1400x0_80_0_0_c0133c8a4c10a72c77702b2ce5409ce1.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573041950_1016:592:2472:2048_1400x0_80_0_0_f0323c6746af749194cf35c82f64e42d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий варакин, роман вильфанд, гидрометцентр, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва, общество

Температура в Москве побила рекорд 1892 года

16:10 17.06.2020
13577
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрохожий с упаковкой питьевой воды в окрестностях парка Зарядье в Москве
Прохожий с упаковкой питьевой воды в окрестностях парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета.
"Побит рекорд температуры, установленный еще в 1892 году, то есть при жизни Александра III, и побит с запасом, перекрыт на 0,6 градуса - 31,4 градуса зафиксирована в Москве на станции Росгидромета (ВДНХ). И это не предел, температура еще может расти, но рекорд уже пал", - сказал Вильфанд.
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин пояснил, что побитый рекорд 17 июня был самым низким из зафиксированных в ближайшие к этой дате дни.
"Нельзя говорить, что 17 июня самый жаркий день, просто здесь самый слабый рекорд. Допустим рекорд для 16 июня - 32 градуса, в последующие дни тоже более мощные рекорды", - сказал Варакин.
Дождь в Москве
Вчера, 11:00
Москвичей предупредили о резком похолодании
131313104
Обсудить 5
Юрий ВаракинРоман ВильфандГидрометцентрФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МоскваОбщество
Рекомендуем
Дождь в Москве
Москвичей предупредили о резком похолодании
Аничков мост в Санкт-Петербурге
Температура в Петербурге побила рекорд 115-летней давности
Еда в самолете
Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
Окрошка на кефире
Раскрыт рецепт полезной окрошки
Пораженная артерия с жировыми отложениями
Врач рассказал, как снизить холестерин без лекарств
Ефремова засняли на перекуре на допросе. Стоп-кадр видео
Ефремова засняли на улице
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Ученые раскрыли еще один механизм передачи коронавируса
Дождь в Москве
Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым объяснил позицию по компенсации
Лесные (ламбушки) озёра в Пряжинском районе Республики Карелия
Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
Кадр видео, опубликованного в Instagram Филиппа Киркорова
Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам
Мужчина заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве
Цена бензина АИ-95 побила на бирже исторический рекорд
Актер Михаил Ефремов
Гришаева рассказала о "непростой работе" с Ефремовым
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
05:06В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
05:03В Южной Корее за сутки зафиксировали 59 случаев COVID-19
04:58Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров с вооружением
04:29На Сахалине число больных COVID-19 выросло до 408 человек
Лента новостейМолния