Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19

МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев призвал государства СНГ к сплоченности на фоне пандемии коронавируса COVID-19, по его словам, эта ситуация "перекраивает" внешние рынки и заставляет лидеров ряда стран по-другому формулировать свои интересы, добиваться "нового позиционирования".
Мезенцев в среду принял участие в церемонии открытия выставки "Наша общая Победа" в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, она приурочена к празднованию 75-летия Великой Победы. В экспозиции представлены материалы об участии представителей всех стран Содружества в ключевых военных операциях (Битва за Москву, Сталинградская битва, Курская дуга, Битва за Днепр, операция "Багратион"), а также о других аспектах жизни стран СНГ в тот период - партизанское движение, советский тыл, печать.
"Всегда, говоря о подвиге советского солдата, мы должны осмысливать его. Понимая, что мир становится сложнее, и даже эта беда, которую мы не ждали и не звали в наши дома, - COVID-19, она ведь по-своему перекраивает внешние рынки, заставляет страны, лидеров по-другому формулировать свои интересы, добиваться нового позиционирования за счет интересов других стран… И ответ на это только один: большая сплоченность, большее союзничество, большее уважение друг к другу, потому что мир сегодня настолько напряжен, что... заставляет оценить сделанное нами, наши связи и нашу историю", - сказал российский дипломат.
Он также отметил, что у Содружества огромный потенциал, в том числе в части сохранения памяти о Великой Победе. А представленная в музее выставка, по словам Мезенцева, утверждает "единство подходов всех стран Содружества в оценке этого исторического подвига".
Со своей стороны первый зампредседателя исполкома СНГ Виктор Гуминский отметил, что для народов стран СНГ память о минувшей войне поистине священна. "С первых дней войны люди разных наций и народностей сплотились в борьбе с фашизмом. У всех была одна цель - остановить врага. Мужество и стойкость наших народов стали главной силой, сокрушившей нацизм, который нес человечеству смерть и порабощение", - сказал Гуминский.
Он обратил внимание, что нынешний год объявлен в Содружестве годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Великое наследие Победы – это не просто наша общая память и наша общая история. Эти память и история омыты кровью и завоеваны ценой миллионов жизней лучших сыновей и дочерей всех без исключения народов СНГ. Наша задача, задача нынешнего поколения - не только сохранить этот огромный моральный ресурс, но и на деле обеспечить дальнейшее укрепление дружбы наших стран и народов", - добавил первый зампред исполкома.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.