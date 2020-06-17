Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19

"Всегда, говоря о подвиге советского солдата, мы должны осмысливать его. Понимая, что мир становится сложнее, и даже эта беда, которую мы не ждали и не звали в наши дома, - COVID-19, она ведь по-своему перекраивает внешние рынки, заставляет страны, лидеров по-другому формулировать свои интересы, добиваться нового позиционирования за счет интересов других стран… И ответ на это только один: большая сплоченность, большее союзничество, большее уважение друг к другу, потому что мир сегодня настолько напряжен, что... заставляет оценить сделанное нами, наши связи и нашу историю", - сказал российский дипломат.