Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений

"Тяжело давались решения по ограничениям, в том числе по закрытию театров. Но эти решения были направлены на то, чтобы оградить от инфекции, болезни, смерти. Тяжелые решения, но понятные. Не все их одобряли, понимали. А когда принимаешь обратные решения об открытии, оказалось, гораздо сложнее", - рассказал Собянин в среду во время общения с артистами Театра Олега Табакова, которые возобновили репетиции.