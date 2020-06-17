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Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин признался, что решения об ослаблении режима повышенной готовности даются ему тяжелее введения самих ограничений. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:07
2020-06-17T16:07
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
признался, что решения об ослаблении режима повышенной готовности даются ему тяжелее введения самих ограничений.
"Тяжело давались решения по ограничениям, в том числе по закрытию театров. Но эти решения были направлены на то, чтобы оградить от инфекции, болезни, смерти. Тяжелые решения, но понятные. Не все их одобряли, понимали. А когда принимаешь обратные решения об открытии, оказалось, гораздо сложнее", - рассказал Собянин в среду во время общения с артистами Театра Олега Табакова, которые возобновили репетиции.
По его словам, при введении ограничений "виноват вирус, а когда открываешь, виноват только ты один, и вся ответственность на тебе".
"Ты должен почувствовать, правильный ты момент выбрал, факторы, связанные с количеством заболеваний, факторы, связанные с экономикой, культурой - они должны сойтись вместе, и ты должен принять решение об оптимальных ограничениях либо об оптимальных решениях по раскрытию", - добавил Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.