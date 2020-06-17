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Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин признался, что решения об ослаблении режима повышенной готовности даются ему тяжелее введения самих ограничений. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:07
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва

Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений

16:07 17.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин признался, что решения об ослаблении режима повышенной готовности даются ему тяжелее введения самих ограничений.
"Тяжело давались решения по ограничениям, в том числе по закрытию театров. Но эти решения были направлены на то, чтобы оградить от инфекции, болезни, смерти. Тяжелые решения, но понятные. Не все их одобряли, понимали. А когда принимаешь обратные решения об открытии, оказалось, гораздо сложнее", - рассказал Собянин в среду во время общения с артистами Театра Олега Табакова, которые возобновили репетиции.
По его словам, при введении ограничений "виноват вирус, а когда открываешь, виноват только ты один, и вся ответственность на тебе".
"Ты должен почувствовать, правильный ты момент выбрал, факторы, связанные с количеством заболеваний, факторы, связанные с экономикой, культурой - они должны сойтись вместе, и ты должен принять решение об оптимальных ограничениях либо об оптимальных решениях по раскрытию", - добавил Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМосква
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