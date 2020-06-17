ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия, Общественная палата и уполномоченный по правам человека в РФ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам к конституции, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы с вами подходим к очень важному моменту. Очередной очень важный этап нашего взаимодействия",- сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
В свою очередь омбудсмен Татьяна Москалькова отметила, что соглашение создает возможность проведения "совместных проверок нарушений, информации о наращениях". "Это важный инструмент, чтобы поднять уровень демократии, градус активности нашего общества в этом важном историческом событии",- отметила она.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.