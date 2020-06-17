ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия, Общественная палата и уполномоченный по правам человека в РФ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам к конституции, передает корреспондент РИА Новости.