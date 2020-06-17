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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200617/1573072805.html
ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
Центральная избирательная комиссия, Общественная палата и уполномоченный по правам человека в РФ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках подготовки и... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:05
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
татьяна москалькова
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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РИА Новости
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353
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элла памфилова, татьяна москалькова, владимир путин, москва, нижегородская область, общество

ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования

16:05 17.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ЦИК России в единый день голосования
Работа ЦИК России в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ЦИК России в единый день голосования. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия, Общественная палата и уполномоченный по правам человека в РФ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам к конституции, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы с вами подходим к очень важному моменту. Очередной очень важный этап нашего взаимодействия",- сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Вчера, 15:57Голосование по поправкам в Конституцию
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В свою очередь омбудсмен Татьяна Москалькова отметила, что соглашение создает возможность проведения "совместных проверок нарушений, информации о наращениях". "Это важный инструмент, чтобы поднять уровень демократии, градус активности нашего общества в этом важном историческом событии",- отметила она.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаТатьяна МоскальковаВладимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
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