Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200617/1573072720.html
Таинства, совершенные клириком в запрете недействительны, заявила епархия
Екатеринбургская епархия предупредила, что церковные таинства, совершенные схиигуменом Сергием (Романовым) в состоянии запрещения в священнослужении, будут... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:11
религия и мировоззрение
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схиигумен сергий (николай романов)
россия
новости - религия и мировоззрение
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573068958_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_a1fdf32502b17821fe019926ea3e0ec6.jpg
https://ria.ru/20200617/1573069271.html
https://ria.ru/20200529/1572158807.html
https://ria.ru/20200617/1573068410.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573068958_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_a1fdf32502b17821fe019926ea3e0ec6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573068958_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_8993bab50226ddaa8aa0ab13d74b38f7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573068958_514:0:2561:2047_1400x0_80_0_0_f9b7a30b27c51f4ebddc8dc19445677e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схиигумен сергий (николай романов), россия, новости - религия и мировоззрение, в мире

Таинства, совершенные клириком в запрете недействительны, заявила епархия

16:04 17.06.2020 (обновлено: 16:11 17.06.2020)
694
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Екатеринбургская епархия предупредила, что церковные таинства, совершенные схиигуменом Сергием (Романовым) в состоянии запрещения в священнослужении, будут являться недействительными и безблагодатными, говорится в заявлении епархии.
"Считаем необходимым предупредить, что церковные таинства, если таковые будут совершены схиигуменом Сергием (Романовым) в состоянии запрещения в священнослужении, будут являться недействительными и безблагодатными. Сегодня для разрешения возникшего нестроения очень важно соблюдать здравомыслие и мирность духа", - отмечается в сообщении.
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Вчера, 15:27Религия и мировоззрение
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Ранее Екатеринбургская епархия запретила схиигумена Сергия в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста, а также права проповедовать. Это произошло после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы", и призвал своих прихожан выходить на улицу. Несмотря на запрет, вскоре на YouTube появилось очередное выступление священника, в котором он вновь раскритиковал закрытие храмов "из-за псевдопандемии" коронавируса.
В понедельник состоялось заседание епархиального церковного суда по делу схиигумена Сергия, однако рассмотрение деятельности священника было перенесено на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу.
Схиигумен Сергий
29 мая, 10:29Религия и мировоззрение
Сектовед назвал выступление схиигумена Сергия экстремистским
Из-за высказываний клирика на него также было заведено административное дело о распространении заведомо ложной информации, рассмотрение дела судом состоится 23 июня. В случае если вина схиигумена будет доказана, ему грозит штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Схиигумен Сергий (Романов)
Вчера, 15:21Религия и мировоззрение
Казаки опровергли информацию о поддержке отрицавшего COVID-19 клирика
17111041
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСхиигумен Сергий (Николай Романов)РоссияНовости - Религия и мировоззрениеВ мире
Рекомендуем
Схиигумен Сергий (Романов)
Казаки опровергли информацию о поддержке отрицавшего COVID-19 клирика
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Епархия хочет мирно разрешить ситуацию с монастырем на Урале
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Лесные (ламбушки) озёра в Пряжинском районе Республики Карелия
Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
Стоп-кадр проповеди схиигумена Сергия (Николая Романова)
Отрицавший COVID-19 клирик не может служить литургию, напомнила епархия
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама рассказал, что делает во время пандемии
Схиигумен Сергий (Романов)
Схиигумен Сергий ответил на обвинения в захвате монастыря на Урале
Еда в самолете
Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV
Далай-лама считает убийство на основе религии немыслимым
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки
Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым объяснил позицию по компенсации
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Москалькова поприветствовала возможный обмен Уилана на Ярошенко и Бута
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
Послание в бутылке
В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
Окрошка на кефире
Раскрыт рецепт полезной окрошки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
05:06В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
05:03В Южной Корее за сутки зафиксировали 59 случаев COVID-19
04:58Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров с вооружением
04:29На Сахалине число больных COVID-19 выросло до 408 человек
Лента новостейМолния