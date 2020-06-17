Таинства, совершенные клириком в запрете недействительны, заявила епархия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Екатеринбургская епархия предупредила, что церковные таинства, совершенные схиигуменом Сергием (Романовым) в состоянии запрещения в священнослужении, будут являться недействительными и безблагодатными, говорится в заявлении епархии.

"Считаем необходимым предупредить, что церковные таинства, если таковые будут совершены схиигуменом Сергием (Романовым) в состоянии запрещения в священнослужении, будут являться недействительными и безблагодатными. Сегодня для разрешения возникшего нестроения очень важно соблюдать здравомыслие и мирность духа", - отмечается в сообщении.

Ранее Екатеринбургская епархия запретила схиигумена Сергия в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста, а также права проповедовать. Это произошло после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы", и призвал своих прихожан выходить на улицу. Несмотря на запрет, вскоре на YouTube появилось очередное выступление священника, в котором он вновь раскритиковал закрытие храмов "из-за псевдопандемии" коронавируса.

В понедельник состоялось заседание епархиального церковного суда по делу схиигумена Сергия, однако рассмотрение деятельности священника было перенесено на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу.

Из-за высказываний клирика на него также было заведено административное дело о распространении заведомо ложной информации, рассмотрение дела судом состоится 23 июня. В случае если вина схиигумена будет доказана, ему грозит штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.