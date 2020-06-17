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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200617/1573072654.html
Обмен данными с Росреестром по контролю земель в МО сделают электронным
Московская область намерена выйти на цифровое взаимодействие с Росреестром по вопросам земельного контроля, что позволит ускорить работу органов надзора. Об... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:03
новости подмосковья
дмитрий куракин
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
дмитрий куракин, московская область (подмосковье)

Обмен данными с Росреестром по контролю земель в МО сделают электронным

16:03 17.06.2020
20
© РИА Новости / Александр ВильфВид на Рузский район Московской области с высоты птичьего полета
Вид на Рузский район Московской области с высоты птичьего полета
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Московская область намерена выйти на цифровое взаимодействие с Росреестром по вопросам земельного контроля, что позволит ускорить работу органов надзора. Об этом сообщил телеканал "360".
Министр экологии региона Дмитрий Куракин заметил, что земельный контроль требует быстрого взаимодействия разнообразных структур. В частности, имеются в виду Росреестр, органы местного самоуправления, Россельхознадзор и прокуратура.

"Идем к этой цели путем цифровизации обмена данными — с прошлого года взаимодействие с Россельхознадзором реализуем в электронном виде", – напомнил министр.

В свою очередь областной министр имущественных отношений Наталья Адигамова заметила, что благодаря цифровому инструменту органы местного самоуправления смогут оперативно увидеть меры, принятые Росреестром в отношении нарушителей земельных законов, а также результаты рассмотрения материалов проверок.
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Новости ПодмосковьяДмитрий КуракинМосковская область (Подмосковье)
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