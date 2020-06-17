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Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
Сенатора Алексея Пушкова не удивили сообщения о "планах" СССР отдать Финляндии Карелию. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:21
горбачев-фонд
павел палажченко
мид финляндии
алексей пушков
михаил горбачев
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https://ria.ru/20200617/1573060302.html
Кто такой этот пушков чтобы допускать что-то. Вроде ещё не откинулся Горбачов, можно у него уточнить.
63
Ничего удивительного ! Ну что такое Карелия по сравнению со странами Варшавского договора, Прибалтикой, Украиной, СССР наконец ! (((
44
8
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ссср
республика карелия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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горбачев-фонд, павел палажченко, мид финляндии, алексей пушков, михаил горбачев, москва, финляндия, ссср, республика карелия, в мире, политика

Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию

16:00 17.06.2020 (обновлено: 17:21 17.06.2020)
7039
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкЛесные (ламбушки) озёра в Пряжинском районе Республики Карелия
Лесные (ламбушки) озёра в Пряжинском районе Республики Карелия
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сенатора Алексея Пушкова не удивили сообщения о "планах" СССР отдать Финляндии Карелию.
Ранее бывший эксперт МИД Финляндии Юкка Сеппинен заявил, что во времена Михаила Горбачева Москва якобы была готова обсуждать этот вопрос, однако президент Мауно Койвисто не воспользовался представившейся возможностью.
Пушков счел такой сценарий "весьма вероятным".

"Именно тогда Шеварднадзе отдал США огромные водные пространства в Беринговом море", — написал он в твиттере.

Комментируя заявление Сеппинена, занимавший в те годы пост замминистра МИД Андрей Федоров ранее заявил, что на официальном уровне эту тему не поднимали. Руководитель пресс-службы "Горбачев-фонда" Павел Палажченко также назвал утверждения о "планах" по передачи Карелии ложью.
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Горбачев-фондПавел ПалажченкоМИД ФинляндииАлексей ПушковМихаил ГорбачевМоскваФинляндияСССРРеспублика КарелияВ миреПолитика
Популярные комментарии
Кто такой этот пушков чтобы допускать что-то. Вроде ещё не откинулся Горбачов, можно у него уточнить.
17 июня, 16:37
Владимир Врун-гель
13220442
Ничего удивительного ! Ну что такое Карелия по сравнению со странами Варшавского договора, Прибалтикой, Украиной, СССР наконец ! (((
17 июня, 17:03
yyyu55 yu55
2950127
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