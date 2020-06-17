https://ria.ru/20200617/1573072567.html
Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
Сенатора Алексея Пушкова не удивили сообщения о "планах" СССР отдать Финляндии Карелию. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:00
2020-06-17T17:21
горбачев-фонд
павел палажченко
мид финляндии
алексей пушков
михаил горбачев
москва
финляндия
ссср
республика карелия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573043513_0:0:3009:1694_1400x0_80_0_0_b4b0ddbbe848897ad04b45d39f1d36cf.jpg
https://ria.ru/20200617/1573060302.html
Владимир Врун-гель
Кто такой этот пушков чтобы допускать что-то. Вроде ещё не откинулся Горбачов, можно у него уточнить.
63
yu55 yu55
Ничего удивительного ! Ну что такое Карелия по сравнению со странами Варшавского договора, Прибалтикой, Украиной, СССР наконец ! (((
44
8
москва
финляндия
ссср
республика карелия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573043513_0:0:3009:1694_1400x0_80_0_0_b4b0ddbbe848897ad04b45d39f1d36cf.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573043513_254:0:2983:2047_1400x0_80_0_0_4acf2701806f645ac2621900b0e38076.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573043513_595:0:2642:2047_1400x0_80_0_0_db6a1c52ecedad636805afc13b28ff61.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горбачев-фонд, павел палажченко, мид финляндии, алексей пушков, михаил горбачев, москва, финляндия, ссср, республика карелия, в мире, политика