Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к главе Пенсионного фонда России Максиму Топилину с просьбой усовершенствовать порядок разрешения споров о праве на выплаты на детей, чьи родители не проживают совместно и находятся в разводе, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

Отмечается, что согласно действующему законодательству, оба родителя имеют право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а также опекуны и родственники, фактически осуществляющие уход за несовершеннолетним. При этом не все очное присутствие родителей или опекунов при подаче заявления о выплате пособия на ребенка требуется не всегда, удостоверить факт совместного проживания родителя и ребенка невозможно.

"Однако нередки случаи, когда отдельно проживающий родитель, не состоящий в официальном разводе и фактически не занимающийся уходом за ребёнком, самостоятельно подает заявление через электронный сервис о выплате пособия на него, указав свои банковские реквизиты. Из-за подобных недобросовестных действий родитель, фактически проживающий и осуществляющий уход за ребенком, несет риск утраты права получить такое пособие", - говорится в сообщении.

По мнению уполномоченного по правам ребенка, необходимо предусмотреть разрешение подобных споров во внесудебном порядке, обеспечить возможность гибкого рассмотрения и упрощённого порядка возврата средств или взыскания их в пользу семьи или родителя, реально воспитывающего ребёнка и проживающего с ним.

"Порядок подачи заявления на получение единовременных или ежемесячных выплат отработан и понятен. Фактический уход за ребенком уже подразумевает, что родитель, который не проживает с семьей и не участвует в его воспитании, не может претендовать на получение пособий. Однако, к сожалению, есть случаи, когда люди пытаются нажиться даже на детских выплатах, как, например, при получении мер дополнительной поддержки семей с детьми. Такие действия, конечно, нужно пресекать", – цитирует Кузнецову пресс-служба.