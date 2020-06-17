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Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к главе Пенсионного фонда России Максиму Топилину с просьбой усовершенствовать... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:00
россия
анна кузнецова
общество
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россия, анна кузнецова, общество

Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда

16:00 17.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловАнна Кузнецова
Анна Кузнецова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к главе Пенсионного фонда России Максиму Топилину с просьбой усовершенствовать порядок разрешения споров о праве на выплаты на детей, чьи родители не проживают совместно и находятся в разводе, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.
Отмечается, что согласно действующему законодательству, оба родителя имеют право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а также опекуны и родственники, фактически осуществляющие уход за несовершеннолетним. При этом не все очное присутствие родителей или опекунов при подаче заявления о выплате пособия на ребенка требуется не всегда, удостоверить факт совместного проживания родителя и ребенка невозможно.
"Однако нередки случаи, когда отдельно проживающий родитель, не состоящий в официальном разводе и фактически не занимающийся уходом за ребёнком, самостоятельно подает заявление через электронный сервис о выплате пособия на него, указав свои банковские реквизиты. Из-за подобных недобросовестных действий родитель, фактически проживающий и осуществляющий уход за ребенком, несет риск утраты права получить такое пособие", - говорится в сообщении.
По мнению уполномоченного по правам ребенка, необходимо предусмотреть разрешение подобных споров во внесудебном порядке, обеспечить возможность гибкого рассмотрения и упрощённого порядка возврата средств или взыскания их в пользу семьи или родителя, реально воспитывающего ребёнка и проживающего с ним.
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"Порядок подачи заявления на получение единовременных или ежемесячных выплат отработан и понятен. Фактический уход за ребенком уже подразумевает, что родитель, который не проживает с семьей и не участвует в его воспитании, не может претендовать на получение пособий. Однако, к сожалению, есть случаи, когда люди пытаются нажиться даже на детских выплатах, как, например, при получении мер дополнительной поддержки семей с детьми. Такие действия, конечно, нужно пресекать", – цитирует Кузнецову пресс-служба.
При этом, по ее мнению, профилактика недобросовестных действий не должна усложнять процесс получения помощи, не создавать дополнительные трудности при оформлении льгот или пособий.
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РоссияАнна КузнецоваОбщество
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