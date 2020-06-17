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Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен в среду днем при проведении строительных работ на северо-востоке Москвы, место опасной находки оцеплено,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:59
москва
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
москва, происшествия

Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве

15:59 17.06.2020
127
© Фото : https://23.rosgvard.ru/News/Article/na-kubani-sapery-rosgvardii-unichtozhili-nerazorvavshijsya-boepripas-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojnyСтарый снаряд
Старый снаряд
© Фото : https://23.rosgvard.ru/News/Article/na-kubani-sapery-rosgvardii-unichtozhili-nerazorvavshijsya-boepripas-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny
Старый снаряд. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен в среду днем при проведении строительных работ на северо-востоке Москвы, место опасной находки оцеплено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На стройплощадке возле дома №38 на улице Серебрякова обнаружен снаряд", - сказал собеседник агентства.
Дежурные службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
13 мая, 11:42
В котловане на севере Москвы нашли снаряд времен войны
По его словам, место ЧП огорожено, вызваны саперы.
Ранее, 8 июня, боеприпас времен войны был обнаружен в лесополосе вблизи пересечения улицы Болотниковская с Востряковским проездом на юге столицы.
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
18 мая, 12:14
Еще один снаряд времен войны нашли на стройке на северо-западе Москвы
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МоскваПроисшествия
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