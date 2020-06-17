https://ria.ru/20200617/1573072444.html
Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен в среду днем при проведении строительных работ на северо-востоке Москвы, место опасной находки оцеплено,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:59
2020-06-17T15:59
москва
происшествия
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https://realty.ria.ru/20200513/1571365627.html
https://realty.ria.ru/20200518/1571606806.html
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия