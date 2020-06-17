Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Информационный справочный центр Центризбиркома принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования по поправкам в конституцию, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Сейчас уже заработает наш информационный справочный центр, приняли уже 20 тысяч звонков по вопросам проведения общероссийского голосования. Сейчас специалисты принимают более трёх тысяч звонков ежедневно", - сказала Памфилова в ходе церемонии подписания соглашения между ЦИК, Общественной палатой и омбудсменом о сотрудничестве в рамках подготовки и проведения общероссийского голосования.
Памфилова ожидает, что число обратившихся в центр будет расти.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.