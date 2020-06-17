Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования

"Сейчас уже заработает наш информационный справочный центр, приняли уже 20 тысяч звонков по вопросам проведения общероссийского голосования. Сейчас специалисты принимают более трёх тысяч звонков ежедневно", - сказала Памфилова в ходе церемонии подписания соглашения между ЦИК, Общественной палатой и омбудсменом о сотрудничестве в рамках подготовки и проведения общероссийского голосования.