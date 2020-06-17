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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200617/1573072299.html
Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
Информационный справочный центр Центризбиркома принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования по поправкам в конституцию, заявила председатель ЦИК России Элла... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:57
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
цик рф
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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элла памфилова, цик рф, владимир путин, москва, нижегородская область, общество

Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования

15:57 17.06.2020
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© Фото : пресс-служба ЦИКПредседатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
© Фото : пресс-служба ЦИК
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Информационный справочный центр Центризбиркома принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования по поправкам в конституцию, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Сейчас уже заработает наш информационный справочный центр, приняли уже 20 тысяч звонков по вопросам проведения общероссийского голосования. Сейчас специалисты принимают более трёх тысяч звонков ежедневно", - сказала Памфилова в ходе церемонии подписания соглашения между ЦИК, Общественной палатой и омбудсменом о сотрудничестве в рамках подготовки и проведения общероссийского голосования.
Памфилова ожидает, что число обратившихся в центр будет расти.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаЦИК РФВладимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
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