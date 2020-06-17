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Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
Юридические представители министерства культуры РФ попросили Мещанский суд Москвы на 5 миллионов снизить сумму гражданского иска, заявленного к режиссеру... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:57
софья апфельбаум
дело кирилла серебренникова
алексей малобродский
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софья апфельбаум, дело кирилла серебренникова, алексей малобродский, юрий итин, седьмая студия, дело "седьмой студии", следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова

15:57 17.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Юридические представители министерства культуры РФ попросили Мещанский суд Москвы на 5 миллионов снизить сумму гражданского иска, заявленного к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела о хищении выделенных на реализацию проекта "Платформа" денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На проект, реализованный "Седьмой студией", из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК РФ, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономил деньги Минкультуры. Третья же экспертиза, выводы которой были оглашены 1 июня, оценила ущерб в 128 миллионов.
"Прошу уточнить исковые требования в части суммы до 128 миллионов 974 тысяч рублей", - заявила Людмила Смирнова, представитель признанного потерпевшим ведомства, на стадии дополнений к судебному следствию.
До этого ущерб Минкультуры в иске оценивался в 133 миллиона 237 тысяч рублей.
Мнение по данному ходатайству прокуроры и адвокаты выразят на стадии прений сторон.
Хищения при реализации проекта "Платформа", по версии следствия, организовал режиссер Кирилл Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкультуры Софьей Апфельбаум. Виновными себя они не признают.
Рассмотрение по существу уголовного дела Нины Масляевой - бывшего главного бухгалтера АНО Седьмая студия режиссера Кирилла Серебренникова в Мещанском суде. 11 апреля 2019
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Софья АпфельбаумДело Кирилла СеребренниковаАлексей МалобродскийЮрий ИтинСедьмая студияДело "Седьмой студии"Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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