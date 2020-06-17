Глава Ингушетии следит за ходом расследования перестрелки в Назрани

НАЛЬЧИК, 17 июн – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов следит за ходом расследования перестрелки в Назрани, в результате которой погибли четыре человека, в том числе два сотрудника правоохранительных органов, сообщает пресс-служба руководителя региона.
По данным СК, 16 июня в Назрани произошла перестрелка между группой местных жителей. Четверо мужчин погибли, трое доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц".
Республиканский минздрав сообщал, что в перестрелке погибли три человека, еще трое получили ранения и были доставлены в больницу. Позже один из госпитализированных скончался, раненые находятся в тяжелом состоянии. По данным регионального МВД, причиной перестрелки стал имущественный конфликт между родственниками. В ходе него погибли сотрудник полиции и сотрудник управления вневедомственной охраны Росгвардии по республике.
"Руководитель региона провел оперативное совещание с министром внутренних дел по республике Михаилом Коробкиным. Калиматов отметил, что, несмотря на укрепление правопорядка в республике по многим показателям, подобные события, на его взгляд, демонстрируют необходимость усиления работы в данном направлении", - говорится в сообщении.
"Сейчас нам следует принять меры по локализации конфликта, предотвращению его дальнейшего развития", – приводит пресс-служба слова главы Ингушетии.
Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Региональное СУСК, в свою очередь, сообщило, что по делу о перестрелке задержан один из участников конфликта. "Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений", - отмечает ведомство.