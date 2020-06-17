Глава Ингушетии следит за ходом расследования перестрелки в Назрани

"Руководитель региона провел оперативное совещание с министром внутренних дел по республике Михаилом Коробкиным. Калиматов отметил, что, несмотря на укрепление правопорядка в республике по многим показателям, подобные события, на его взгляд, демонстрируют необходимость усиления работы в данном направлении", - говорится в сообщении.