SputnikPro для индийских университетов продолжается

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. С онлайн-лекцией на тему "Ответственность журналиста во время чрезвычайных ситуаций" выступила перед студентами индийского образовательного фонда "Bharatiya Vidya Bhavan" руководитель новостной службы на иностранных языках международного агентства и радио Sputnik Виктория Поликарпова. В мастер-классе, который прошел в рамках просветительской программы SputnikPro, также приняли участие по видеосвязи директор по международному сотрудничеству медиагруппы Василий Пушков и глава ее хаба в Нью-Дели Ольга Дычева.
"Какие качества делают журналиста надежным и ответственным и позволяют людям верить ему как профессионалу? Стоит ли жертвовать точностью ради скорости? Как остаться неангажированным репортером, выстраивая отношения со своими источниками? Было много важных вопросов от студентов, судя по которым стало очевидно, что все они хотят стать ответственными журналистами", – отметила Виктория Поликарпова.
"Это была прекрасная лекция, хотела бы поблагодарить Ольгу Дычеву и Sputnik за организацию столь интересного мероприятия", – поделилась впечатлениями профессор Bharatiya Vidya Bhavan Дивия Саксена.
"Я бы очень хотела и дальше принимать участие в таких сессиях, ведь книжные знания не так полезны, как те, что получены в дискуссиях и открытых форумах", – добавила студентка фонда Таня Танг.
Прошедшая лекция стала продолжением серии мастер-классов для индийских университетов, организуемых при участии хаба Sputnik в Нью-Дели с 2019 года.
Bharatiya Vidya Bhavan – фонд образования и некоммерческая организация, образованные в 1938 году. Фонд является обладателем Национальной премии имени Садбхаваны и Международной премии мира Ганди. Сегодня Bharatiya Vidya Bhavan насчитывает более 100 филиалов в Индии и 7 за рубежом. В состав организации входят школы, профессиональные колледжи, а также курсы по повышению квалификации. На факультете кино, телевидения, радио и анимации университета фонда в Нью-Дели преподают преддипломный и постдипломный курсы по журналистике и массовым коммуникациям. Выпускники факультета работают в СМИ по всей Индии.
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