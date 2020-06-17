SputnikPro для индийских университетов продолжается

"Какие качества делают журналиста надежным и ответственным и позволяют людям верить ему как профессионалу? Стоит ли жертвовать точностью ради скорости? Как остаться неангажированным репортером, выстраивая отношения со своими источниками? Было много важных вопросов от студентов, судя по которым стало очевидно, что все они хотят стать ответственными журналистами", – отметила Виктория Поликарпова.

"Я бы очень хотела и дальше принимать участие в таких сессиях, ведь книжные знания не так полезны, как те, что получены в дискуссиях и открытых форумах", – добавила студентка фонда Таня Танг.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.