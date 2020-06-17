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SputnikPro для индийских университетов продолжается
С онлайн-лекцией на тему "Ответственность журналиста во время чрезвычайных ситуаций" выступила перед студентами индийского образовательного фонда "Bharatiya... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:52
sputnik
махатма ганди
индия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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sputnik, махатма ганди, индия

SputnikPro для индийских университетов продолжается

15:52 17.06.2020
56
© SputnikОнлайн-лекция на тему "Ответственность журналиста во время чрезвычайных ситуаций" в рамках SputnikPro
Онлайн-лекция на тему Ответственность журналиста во время чрезвычайных ситуаций в рамках SputnikPro
© Sputnik
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. С онлайн-лекцией на тему "Ответственность журналиста во время чрезвычайных ситуаций" выступила перед студентами индийского образовательного фонда "Bharatiya Vidya Bhavan" руководитель новостной службы на иностранных языках международного агентства и радио Sputnik Виктория Поликарпова. В мастер-классе, который прошел в рамках просветительской программы SputnikPro, также приняли участие по видеосвязи директор по международному сотрудничеству медиагруппы Василий Пушков и глава ее хаба в Нью-Дели Ольга Дычева.
"Какие качества делают журналиста надежным и ответственным и позволяют людям верить ему как профессионалу? Стоит ли жертвовать точностью ради скорости? Как остаться неангажированным репортером, выстраивая отношения со своими источниками? Было много важных вопросов от студентов, судя по которым стало очевидно, что все они хотят стать ответственными журналистами", – отметила Виктория Поликарпова.
"Это была прекрасная лекция, хотела бы поблагодарить Ольгу Дычеву и Sputnik за организацию столь интересного мероприятия", – поделилась впечатлениями профессор Bharatiya Vidya Bhavan Дивия Саксена. 
"Я бы очень хотела и дальше принимать участие в таких сессиях, ведь книжные знания не так полезны, как те, что получены в дискуссиях и открытых форумах", – добавила студентка фонда Таня Танг.
Начальник управления анализа финансовых институтов рейтингового агентства МИА Россия сегодня РИА Рейтинг Андрей Манько
16 июня, 14:29
В рамках проекта SputnikPro пройдет вебинар по журналистике данных
Прошедшая лекция стала продолжением серии мастер-классов для индийских университетов, организуемых при участии хаба Sputnik в Нью-Дели с 2019 года.
Bharatiya Vidya Bhavan – фонд образования и некоммерческая организация, образованные в 1938 году. Фонд является обладателем Национальной премии имени Садбхаваны и Международной премии мира Ганди. Сегодня Bharatiya Vidya Bhavan насчитывает более 100 филиалов в Индии и 7 за рубежом. В состав организации входят школы, профессиональные колледжи, а также курсы по повышению квалификации. На факультете кино, телевидения, радио и анимации университета фонда в Нью-Дели преподают преддипломный и постдипломный курсы по журналистике и массовым коммуникациям. Выпускники факультета работают в СМИ по всей Индии.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Руководитель учебных программ МИА Россия сегодня Олег Щедров
27 апреля, 15:32
На вебинаре SputnikPro обсудили фейки о коронавирусе
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве. 
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SputnikМахатма ГандиИндия
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