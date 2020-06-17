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Минск опроверг слухи о COVID-19 у ряда участников парада в Москве
Сообщения в телеграм-каналах о положительных тестах на COVID-19 среди белорусских военнослужащих, которые 24 июня в Москве примут участие в параде по случаю... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:51
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коронавирус covid-19, министерство обороны белоруссии, белоруссия, в мире

Минск опроверг слухи о COVID-19 у ряда участников парада в Москве

15:51 17.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКабриолеты Aurus на Красной площади
Кабриолеты Aurus на Красной площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Кабриолеты Aurus на Красной площади. Архивное фото
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Сообщения в телеграм-каналах о положительных тестах на COVID-19 среди белорусских военнослужащих, которые 24 июня в Москве примут участие в параде по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, не соответствуют действительности, заявила РИА Новости в среду официальный представитель Минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик.
Ранее ряд белорусских телеграм-каналов сообщили, что у некоторых военнослужащих сводной роты почетного караула, которые прибыли для участия в параде в Москву, тесты на коронавирус показали положительный результат, поэтому из Белоруссии была направлена группа солдат для замены инфицированных.
"Военнослужащие Вооруженных сил из состава сводной роты почетного караула, отобранные для участия в параде в Москве, прошли двухнедельную изоляцию перед вылетом. Кроме того, у каждого из них накануне вылета были взяты пробы на коронавирус. Все они были отрицательные. Это подтверждено, в том числе соответствующими документами", - заявила Гаврусик.
Она заверила, что "в параде на Красной площади примут участие только здоровые белорусские военнослужащие".
Военнослужащие на военном параде на Красной площади
Вчера, 05:0875 лет Великой Победы
На сайте Минобороны открыли раздел о парадах Победы
"Действительно, в Москву 16 июня вылетела дополнительная знаменная группа. Это связано с тем, что парадный расчет, который представит Беларусь на параде в Москве, может быть увеличен. Накануне вылета, 15 июня, у них также были взяты пробы на коронавирус. Все они отрицательные", - добавила Гаврусик.
Вместе с тем она напомнила, что "в целом, среди военнослужащих роты почетного караула, мы говорим о подразделении, действительно, есть несколько человек, у которых COVID- 19 подтвержден". "Конечно, эти ребята не отправились в Москву. Они изолированы. Заболевание у них протекает бессимптомно", - подчеркнула собеседница.
Ранее в белорусском военном ведомстве сообщили, что министерство обороны Белоруссии получило приглашение от российской стороны принять участие в параде 24 июня в Москве. По данным пресс-службы, Белоруссия будет представлена на параде военнослужащими сводной роты почетного караула. Изначально планировалось, что в парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих. Эти белорусские военнослужащие уже прибыли в Россию. Также сообщалось, что министр обороны Белоруссии Виктор Хренин планирует присутствовать 24 июня в Москве.
Парад Победы на Красной площади в Москве в мае 2020 года из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство обороны БелоруссииБелоруссияВ мире
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