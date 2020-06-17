МККК направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью

"Четыре грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста проследовали сегодня через КПВВ "Новотроицкое". Всего жителям временно оккупированных территорий Украины направлены 50 тонн помощи, а именно - продуктовые и гигиенические наборы, защитные очки, маски, а также стройматериалы", - говорится в сообщении.