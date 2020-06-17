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МККК направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью
Международный комитет Красного Креста направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:50
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
международный комитет красного креста (мккк)
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, международный комитет красного креста (мккк), минск, оон, в мире

МККК направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью

15:50 17.06.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Четыре грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста проследовали сегодня через КПВВ "Новотроицкое". Всего жителям временно оккупированных территорий Украины направлены 50 тонн помощи, а именно - продуктовые и гигиенические наборы, защитные очки, маски, а также стройматериалы", - говорится в сообщении.
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.
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13 июня, 13:33
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)МинскООНВ мире
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