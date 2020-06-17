СК возбудил дело после столкновения баржи с мостом в Пермском крае

"В отношении капитана-сменного механика по факту столкновения на реке Кама баржи с автомобильным мостом возбуждено уголовное дело. Он подозревается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ)", - говорится в сообщении.