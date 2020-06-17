СК возбудил дело после столкновения баржи с мостом в Пермском крае

ПЕРМЬ, 17 июн - РИА Новости. Следователи возбудили дело после столкновения баржи с автомобильным мостом на реке Кама в Пермском крае, сообщается в среду на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК.
Инцидент произошел в середине мая вблизи автомоста через Каму в городе Березники. Теплоход, состоящий из плавкрана и груженой баржи-площадки, врезался в несудоходный пролёт моста. Во время столкновения повреждения получили оба судна. Одно принадлежит "Вятскому речному пароходству", второе - компании "Альянс - СТС". Ущерб от ЧП оценен в восемь миллионов рублей.
"В отношении капитана-сменного механика по факту столкновения на реке Кама баржи с автомобильным мостом возбуждено уголовное дело. Он подозревается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается.
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