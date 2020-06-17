В Подмосковье хотят увеличить бюджет на поддержку бизнеса

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Финансирование на поддержку предпринимателей в рамках государственных программ планируют увеличить до 2,2 миллиарда рублей в Подмосковье в текущем году, сообщила министр инвестиции, промышленности и науки региона Наталья Егорова.
"Что касается государственных программ предпринимательства в Подмосковье, то в прошлом году было довольно много средств предусмотрено на поддержку бизнеса. Процент исполнения государственной программы — чуть больше 96%. … В этом году планируется увеличение до 2,2 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета", - сказала Егорова на слушаниях по исполнению бюджета Подмосковья, ее слова приводит пресс-служба регионального правительства.
Она напомнила, что госпрограммы складываются из двух источников финансирования – регионального и федерального бюджетов. В этом году увеличено финансирование фонда микрофинансирования, а также гарантийного фонда, но при этом немного уменьшился бюджет фонда развития промышленности, отметила министр.