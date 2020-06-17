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В Подмосковье хотят увеличить бюджет на поддержку бизнеса
Финансирование на поддержку предпринимателей в рамках государственных программ планируют увеличить до 2,2 миллиарда рублей в Подмосковье в текущем году,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:49
московская область (подмосковье)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
московская область (подмосковье), экономика

В Подмосковье хотят увеличить бюджет на поддержку бизнеса

15:49 17.06.2020
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Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Финансирование на поддержку предпринимателей в рамках государственных программ планируют увеличить до 2,2 миллиарда рублей в Подмосковье в текущем году, сообщила министр инвестиции, промышленности и науки региона Наталья Егорова.
"Что касается государственных программ предпринимательства в Подмосковье, то в прошлом году было довольно много средств предусмотрено на поддержку бизнеса. Процент исполнения государственной программы — чуть больше 96%. … В этом году планируется увеличение до 2,2 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета", - сказала Егорова на слушаниях по исполнению бюджета Подмосковья, ее слова приводит пресс-служба регионального правительства.
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Она напомнила, что госпрограммы складываются из двух источников финансирования – регионального и федерального бюджетов. В этом году увеличено финансирование фонда микрофинансирования, а также гарантийного фонда, но при этом немного уменьшился бюджет фонда развития промышленности, отметила министр.
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Московская область (Подмосковье)Экономика
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