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В WWF настаивают на запрете петельной охоты в России
Всемирный фонд дикой природы (WWF) России возражает против отмены запрета на охоту с помощью петель в РФ, который предусмотрен новыми правилами охоты, которые... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:47
всемирный фонд дикой природы
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всемирный фонд дикой природы, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество

В WWF настаивают на запрете петельной охоты в России

15:47 17.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бурый медведь. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России возражает против отмены запрета на охоту с помощью петель в РФ, который предусмотрен новыми правилами охоты, которые находятся на стадии общественного обсуждения, сообщил РИА Новости глава WWF России Дмитрий Горшков.
Проект приказа Минприроды России "Об утверждении Правил охоты" находится на портале государственной правовой информации на стадии общественного обсуждения. Ряд положений новых правил вызвал критику со стороны природоохранных организаций. Между тем, в социальных сетях появилась информация, что глава WWF России одобрил новые правила, в частности, петельную охоту.
"Еще в мае мы направляли письмо в адрес министра о необходимости вернуть в проект Правил охоты пункт о запрете использования петель в той формулировке, которая действует сейчас. Этой позиции мы неуклонно придерживались на всех совещаниях и прочих мероприятиях, в которых участвовали. Вопреки нашим аргументам о необходимости запрета использования петель на федеральном уровне эти полномочия "спущены" в субъекты. Мы продолжаем придерживаться нашей позиции и будем добиваться запрета использованиях петель уже в регионах", - сказал Горшков.
Как пояснили в WWF России, применение петель - это самый простой и губительный способ охоты. В петли попадаются крупные краснокнижные хищники - медведи, барсы, тигры и другие. По мнению экологов, разрешение применять петли только осложнит работу по охране природы.
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Всемирный фонд дикой природыМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Общество
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