В WWF настаивают на запрете петельной охоты в России

"Еще в мае мы направляли письмо в адрес министра о необходимости вернуть в проект Правил охоты пункт о запрете использования петель в той формулировке, которая действует сейчас. Этой позиции мы неуклонно придерживались на всех совещаниях и прочих мероприятиях, в которых участвовали. Вопреки нашим аргументам о необходимости запрета использования петель на федеральном уровне эти полномочия "спущены" в субъекты. Мы продолжаем придерживаться нашей позиции и будем добиваться запрета использованиях петель уже в регионах", - сказал Горшков.