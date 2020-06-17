https://ria.ru/20200617/1573071131.html
Российское посольство сообщило о трех новых вывозных рейсах из Ташкента
Три новых вывозных рейса из Ташкента в российские города прорабатываются в настоящий момент, сообщил консульский отдел посольства РФ в Узбекистане. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:46
2020-06-17T15:46
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москва
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москва
ташкент
узбекистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1400x0_80_0_0_222d800ac70eeb9c609f25ed98713841.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, ташкент, узбекистан, общество