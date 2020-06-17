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Распространение нового коронавируса
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Российское посольство сообщило о трех новых вывозных рейсах из Ташкента
Три новых вывозных рейса из Ташкента в российские города прорабатываются в настоящий момент, сообщил консульский отдел посольства РФ в Узбекистане. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Российское посольство сообщило о трех новых вывозных рейсах из Ташкента

15:46 17.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Три новых вывозных рейса из Ташкента в российские города прорабатываются в настоящий момент, сообщил консульский отдел посольства РФ в Узбекистане.
"Прорабатывается вопрос возможной организации вывозных чартерных рейсов по направлениям: Ташкент – Казань (20 июня, "Узбекские авиалинии"); Ташкент – Екатеринбург (21 июня, "Узбекские авиалинии"); Ташкент – Москва (23 июня, авиакомпания "Россия")", - сообщил консульский отдел в своем Telegram-канале.
Дипломаты призвали всех желающий вылететь домой отслеживать новости о рейсах на интернет-ресурсах посольства, а также на сайте Госуслуг и в случае появления рейсов в расписании на портале Госуслуги регистрироваться на них.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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