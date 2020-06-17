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Спасение крошки: реабилитационный центр "Тюлень" в Приморье
В поселке Тавричанка Приморского крае работает тюлений госпиталь, где выхаживают слабых и больных детенышей. Пациенты центра — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:36
приморский край
тюлень
фото
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РИА Новости
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353
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353
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приморский край, тюлень, фото, фото

Спасение крошки: реабилитационный центр "Тюлень" в Приморье

17:32 17.06.2020 (обновлено: 17:36 17.06.2020)
263
В поселке Тавричанка Приморского крае работает тюлений госпиталь, где выхаживают слабых и больных детенышей. Пациенты центра — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Реабилитационный центр морских млекопитающих "Тюлень" появился в Приморье в середине 2000-х годов.

Тюлень-ларга в бассейне Центра реабилитации морских млекопитающих Тюлень в поселке Тавричанка Приморского края
1 из 10

Реабилитационный центр морских млекопитающих "Тюлень" появился в Приморье в середине 2000-х годов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Все началось в тот момент, когда писательница Лора Белоиван и ее муж, ветеринарный врач Павел Чопенко, подобрали умирающего щенка тюленя-ларги.

Ветеринар Павел Чопенко ухаживает за травмированным тюленем-ларги в Центре реабилитации морских млекопитающих Тюлень в поселке Тавричанка Приморского края
2 из 10

Все началось в тот момент, когда писательница Лора Белоиван и ее муж, ветеринарный врач Павел Чопенко, подобрали умирающего щенка тюленя-ларги.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Пока они занимались спасением животного, поняли, что это изменило их жизнь — они хотят выхаживать тюленят.

Тюлени-ларги в бассейне Центра реабилитации морских млекопитающих Тюлень в поселке Тавричанка Приморского края
3 из 10

Пока они занимались спасением животного, поняли, что это изменило их жизнь — они хотят выхаживать тюленят.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Супруги отправились волонтерами в ирландский реабилитационный центр, откуда вернулись сертифицированными специалистами.

Ветеринар Павел Чопенко во время лечения тюленя-ларги в Центре реабилитации морских млекопитающих Тюлень в поселке Тавричанка Приморского края
4 из 10

Супруги отправились волонтерами в ирландский реабилитационный центр, откуда вернулись сертифицированными специалистами.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Через некоторое время Лора Белоиван и Павел Чопенко зарегистрировали реабилитационный центр "Тюлень".

Ветеринар Павел Чопенко во время кормления тюленей-ларги в Центре реабилитации морских млекопитающих Тюлень в поселке Тавричанка Приморского края
5 из 10

Через некоторое время Лора Белоиван и Павел Чопенко зарегистрировали реабилитационный центр "Тюлень".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Весной на побережьях Приморья можно встретить попавших в беду щенков тюленя-ларги.

Тюлень-ларга в вольере Центра реабилитации морских млекопитающих Тюлень в поселке Тавричанка Приморского края
6 из 10

Весной на побережьях Приморья можно встретить попавших в беду щенков тюленя-ларги.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Отбившиеся от мамы и обессилевшие, тюленята обречены на гибель.

Ветеринар Павел Чопенко ухаживает за месячным детенышем тюленя-ларги в Центре реабилитации морских млекопитающих Тюлень в поселке Тавричанка Приморского края
7 из 10

Отбившиеся от мамы и обессилевшие, тюленята обречены на гибель.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

У недокормленных детенышей еще нет запаса жира, необходимого, чтобы выжить.

Ветеринар Павел Чопенко во время кормления тюленя-ларги в Центре реабилитации морских млекопитающих Тюлень в поселке Тавричанка Приморского края
8 из 10

У недокормленных детенышей еще нет запаса жира, необходимого, чтобы выжить.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Специалисты центра выхаживают ослабевших и умирающих животных.

Ветеринар Павел Чопенко во время кормления тюленя-ларги в Центре реабилитации морских млекопитающих Тюлень в поселке Тавричанка Приморского края
9 из 10

Специалисты центра выхаживают ослабевших и умирающих животных.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

После реабилитации тюленей выпускают в море.

Тюлень-ларга в вольере Центра реабилитации морских млекопитающих Тюлень в поселке Тавричанка Приморского края
10 из 10

После реабилитации тюленей выпускают в море.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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