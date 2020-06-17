Спасение крошки: реабилитационный центр "Тюлень" в Приморье

Реабилитационный центр морских млекопитающих "Тюлень" появился в Приморье в середине 2000-х годов.
Реабилитационный центр морских млекопитающих "Тюлень" появился в Приморье в середине 2000-х годов.
Все началось в тот момент, когда писательница Лора Белоиван и ее муж, ветеринарный врач Павел Чопенко, подобрали умирающего щенка тюленя-ларги.
Все началось в тот момент, когда писательница Лора Белоиван и ее муж, ветеринарный врач Павел Чопенко, подобрали умирающего щенка тюленя-ларги.
Пока они занимались спасением животного, поняли, что это изменило их жизнь — они хотят выхаживать тюленят.
Пока они занимались спасением животного, поняли, что это изменило их жизнь — они хотят выхаживать тюленят.
Супруги отправились волонтерами в ирландский реабилитационный центр, откуда вернулись сертифицированными специалистами.
Супруги отправились волонтерами в ирландский реабилитационный центр, откуда вернулись сертифицированными специалистами.
Через некоторое время Лора Белоиван и Павел Чопенко зарегистрировали реабилитационный центр "Тюлень".
Через некоторое время Лора Белоиван и Павел Чопенко зарегистрировали реабилитационный центр "Тюлень".
Весной на побережьях Приморья можно встретить попавших в беду щенков тюленя-ларги.
Весной на побережьях Приморья можно встретить попавших в беду щенков тюленя-ларги.
Отбившиеся от мамы и обессилевшие, тюленята обречены на гибель.
Отбившиеся от мамы и обессилевшие, тюленята обречены на гибель.
У недокормленных детенышей еще нет запаса жира, необходимого, чтобы выжить.
У недокормленных детенышей еще нет запаса жира, необходимого, чтобы выжить.
Специалисты центра выхаживают ослабевших и умирающих животных.
Специалисты центра выхаживают ослабевших и умирающих животных.
После реабилитации тюленей выпускают в море.