https://ria.ru/20200617/1573070411.html
Адвокаты Рифата Асада заявили, что он обжалует приговор
Адвокаты дяди президента Сирии Башара Асада - Рифата Асада - который был приговорен судом Парижа к 4 годам тюрьмы по делу об отмывании денег, заявили, что он... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:44
2020-06-17T15:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рифат асад, башар асад, сирия, париж, в мире