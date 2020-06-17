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Адвокаты Рифата Асада заявили, что он обжалует приговор
Адвокаты дяди президента Сирии Башара Асада - Рифата Асада - который был приговорен судом Парижа к 4 годам тюрьмы по делу об отмывании денег, заявили, что он... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:44
рифат асад
башар асад
сирия
париж
в мире
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рифат асад, башар асад, сирия, париж, в мире

Адвокаты Рифата Асада заявили, что он обжалует приговор

15:44 17.06.2020
394
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПариж
Париж
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Париж. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Адвокаты дяди президента Сирии Башара Асада - Рифата Асада - который был приговорен судом Парижа к 4 годам тюрьмы по делу об отмывании денег, заявили, что он опротестует приговор, сообщает агентство Рейтер.
Ранее сообщалось, что суд Парижа приговорил Рифата Асада к 4 годам тюрьмы по делу об отмывании денег и растрате государственных средств сирийского правительства. Восьмидесятидвухлетний Рифат Асад не присутствовал на судебном заседании. Его позицию представляли адвокаты.
Статуя Фемиды
14:57
Суд в Париже приговорил дядю Башара Асада к четырем годам тюрьмы
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Рифат АсадБашар АсадСирияПарижВ мире
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