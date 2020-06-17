В Швеции число жертв коронавируса превысило пять тысяч

СТОКГОЛЬМ, 17 июн - РИА Новости. Число смертельных случаев, связанных с заражением коронавирусом, достигло в Швеции в среду 5 041, число заразившихся составило 54,5 тысячи человек, следует из данных статистики, опубликованных агентством здравоохранения Швеции.
С начала июня агентство здравоохранения отказалось от ежедневных пресс-конференций и публикует статистку на своем веб-сайте.
За последние сутки в ведомство поступили данные о 102 новых смертельных случаях. При этом, как отмечалось ранее, данные о скончавшихся аккумулируются за сразу за несколько дней, после чего распределяются по дням, когда была зафиксирована смерть пациентов. На общем графике на сайте ведомства видно, что с начала июня число умерших в день составляет порядка 40 человек.
Самая высокая смертность - более 4% - зафиксирована в возрастной группе старше 70 лет, около 40% всех скончавшихся проживали в домах престарелых.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.