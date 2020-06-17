В Швеции число жертв коронавируса превысило пять тысяч

За последние сутки в ведомство поступили данные о 102 новых смертельных случаях. При этом, как отмечалось ранее, данные о скончавшихся аккумулируются за сразу за несколько дней, после чего распределяются по дням, когда была зафиксирована смерть пациентов. На общем графике на сайте ведомства видно, что с начала июня число умерших в день составляет порядка 40 человек.