Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573070233.html
В Швеции число жертв коронавируса превысило пять тысяч
Число смертельных случаев, связанных с заражением коронавирусом, достигло в Швеции в среду 5 041, число заразившихся составило 54,5 тысячи человек, следует из... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
швеция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150008/38/1500083879_0:0:1946:1095_1400x0_80_0_0_63c997638f981afb50b914d3ea548670.jpg
швеция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/150008/38/1500083879_0:0:1946:1095_1400x0_80_0_0_63c997638f981afb50b914d3ea548670.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150008/38/1500083879_243:0:1703:1095_1400x0_80_0_0_dc1d9c961e301fa760255835ce321764.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150008/38/1500083879_426:0:1521:1095_1400x0_80_0_0_d1195e3f857e088891dd5f753d1f0126.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, швеция, в мире

В Швеции число жертв коронавируса превысило пять тысяч

15:37 17.06.2020
201
CC BY 2.0 / David Hall / AmbulansМашина скорой помощи в Швеции
Машина скорой помощи в Швеции
CC BY 2.0 / David Hall / Ambulans
Машина скорой помощи в Швеции. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 17 июн - РИА Новости. Число смертельных случаев, связанных с заражением коронавирусом, достигло в Швеции в среду 5 041, число заразившихся составило 54,5 тысячи человек, следует из данных статистики, опубликованных агентством здравоохранения Швеции.
С начала июня агентство здравоохранения отказалось от ежедневных пресс-конференций и публикует статистку на своем веб-сайте.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
За последние сутки в ведомство поступили данные о 102 новых смертельных случаях. При этом, как отмечалось ранее, данные о скончавшихся аккумулируются за сразу за несколько дней, после чего распределяются по дням, когда была зафиксирована смерть пациентов. На общем графике на сайте ведомства видно, что с начала июня число умерших в день составляет порядка 40 человек.
Самая высокая смертность - более 4% - зафиксирована в возрастной группе старше 70 лет, около 40% всех скончавшихся проживали в домах престарелых.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
031102
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоШвецияВ мире
Рекомендуем
Пораженная артерия с жировыми отложениями
Врач рассказал, как снизить холестерин без лекарств
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев во время встречи
Лихачев рассказал об утилизации опасных промышленных отходов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
У курганского замгубернатора не подтвердили коронавирус
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
Жительница Ивановской области с COVID-19 умерла сразу после родов
Медицинский работник
Препарат дексаметазон давно известен в Польше, заявили в Минздраве
Дезинфекционный туннель в резиденции президента
Производитель рассказал о туннеле для дезинфекции в резиденции Путина
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
В Петербурге заявили о существенном снижении числа новых случаев COVID-19
Прохожий с упаковкой питьевой воды в окрестностях парка Зарядье в Москве
Температура в Москве побила рекорд 1892 года
Синдром Кавасаки или COVID-19? Интервью мамы, потерявшей ребенка
В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19
Главный въезд на базу Бюхель в Германии
В Германии ждут конкретной информации от США по выводу войск
Стратегический дальний ракетоносец Ту-95
Эксперт прокомментировал полет Ту-95 у границ США
Париж
Адвокаты Рифата Асада заявили, что он обжалует приговор
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко назвала кощунством снос памятников в Европе и США
Пассажирский самолет в небе
Российское посольство сообщило о трех новых вывозных рейсах из Ташкента
Тест на коронавирус
В Германии около 400 сотрудников мясокомбината заразились коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:49Епархия хочет мирно разрешить ситуацию с монастырем на Урале
16:48В Таджикистане число больных коронавирусом достигло 5211
16:46Минкомсвязь отслеживает фейковые сайты по голосованию по поправкам
16:46Токаев оценил ситуацию с COVID-19 в Казахстане
16:44В Рязанской области бродячая собака покусала шестерых детей
16:44В Вологодской области 18 июня начнется второй этап снятия ограничений
16:41Детали поставки туннеля для дезинфекции в резиденцию Путина не раскрывают
16:39Москалькова поприветствовала возможный обмен Уилана на Ярошенко и Бута
16:36Пензенский завод продал первые 30 туннелей для дезинфекции
16:35Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым объяснил позицию по компенсации
16:35В родильном отделении больницы в Перми выявили семь заболевших COVID-19
16:34Эксперт прокомментировал введение США новых санкций против Сирии
16:33Число умерших от COVID-19 в Сербии достигло 257
16:33Далай-лама считает убийство на основе религии немыслимым
16:32Житель Луганска пытался дать взятку сотруднику Генпрокуратуры ЛНР
16:27Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
16:24"Деловая Россия" назвала проблемы с уголовными делами против бизнеса
16:24Страны Евросоюза скоординируют открытие границ для России и других стран
16:20Далай-лама рассказал, что делает во время пандемии
16:18В Рязанской области церковь середины XIX века пострадала при пожаре
Лента новостейМолния