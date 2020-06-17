У курганского замгубернатора не подтвердили коронавирус

"Сотрудники правительства Курганской области здоровы – диагноз коронавирус не подтверждён. Контрольные анализы 17 июня показали отрицательный результат, это значит, что заболевших нет. В том числе это касается и заместителя губернатора Курганской области Анатолия Воробьева", - говорится в сообщении.