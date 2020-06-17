У курганского замгубернатора не подтвердили коронавирус

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн – РИА Новости. Коронавирусная инфекция не подтвердилась у замгубернатора Курганской области Анатолия Воробьева и нескольких сотрудников правительства региона, у которых ранее были предварительно получены положительные результаты на COVID-19, сообщил в среду региональный оперштаб.
Как сообщалось, в здании правительства Курганской области проводится профилактическая обработка дезинфицирующими средствами на всех этажах и во всех помещениях. Это связано с тем, что несколько сотрудников правительства 16 июня получили тест с предварительным положительным результатом на коронавирус. Также предварительный положительный результат теста получил и заместитель губернатора Анатолий Воробьев.
"Сотрудники правительства Курганской области здоровы – диагноз коронавирус не подтверждён. Контрольные анализы 17 июня показали отрицательный результат, это значит, что заболевших нет. В том числе это касается и заместителя губернатора Курганской области Анатолия Воробьева", - говорится в сообщении.
Воробьев находился в больнице, ожидая результатов контрольного тестирования, теперь такой необходимости нет, и он может вернуться к работе, добавляется в сообщении.
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