Врач рассказал, как снизить холестерин без лекарств

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Уровень "плохого" холестерина в организме можно снизить без лекарств, добавив в свой рацион ряд полезных продуктов, рассказали врачи в эфире передачи "О самом главном" на телеканале Уровень "плохого" холестерина в организме можно снизить без лекарств, добавив в свой рацион ряд полезных продуктов, рассказали врачи в эфире передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1"

Как отметил ее ведущий Сергей Агапкин, лишь 20% процентов холестерина человек получает с пищей, остальная часть производится печенью. По его словам, это вещество играет важную роль в организме, так как из него синтезируется большое количество гормонов — тестостерон, эстроген, гормон надпочечников, — а также витаминов. В свою очередь, врач-диетолог Михаил Гинзбург заметил, что холестерин выполняет и "ремонтную функцию" — улучшает внутреннее состояние артерий.

Его избыток и недостаток приносят организму уже не пользу, а вред, объяснили врачи.

"Когда уровень холестерина повышается выше 5,5 миллимоль на литр, мы говорим о том, что это уровень избыточный", — пояснил он.

Гинзбург рассказал, что "плохим" называют холестерин, который идет "из печени на периферию" и встраивается в липидные бляшки, увеличивает их объем. Такой холестерин откладывается на стенках кровеносных сосудов, закупоривает их и нарушает кровоснабжение органов.

Как рассказал диетолог, нормализовать уровень холестерина можно при помощи определенных продуктов питания. Так, при ежедневном употреблении лука и чеснока организм получает необходимое количество биоактивных веществ, которые защищают стенки сосудов от нарастания атеросклеротических бляшек и возникновения воспалений.

Кроме того, полезны сушеные яблоки, указал диетолог. Содержащиеся в них пищевые волокна способствуют расщеплению холестерина на стенках сосудов и снижают его уровень в организме

"Атеросклероз приобретает обратное течение, <…> что фактически означает омоложение организма", — заявил врач.

По словам Агапкина, 75 граммов сушеных яблок снижают уровень холестерина на 15-20% — это сопоставимо с действием некоторых лекарств.

В список продуктов также вошли помидоры, томатная паста и сок, сельдь, скумбрия, сардины, сайра и другая дикая рыба северных морей, богатая омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами.