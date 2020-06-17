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Врач рассказал, как снизить холестерин без лекарств
Уровень "плохого" холестерина в организме можно снизить без лекарств, добавив в свой рацион ряд полезных продуктов, рассказали врачи в эфире передачи "О самом... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:12
здоровье
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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здоровье, здоровье - общество, общество

Врач рассказал, как снизить холестерин без лекарств

15:38 17.06.2020 (обновлено: 16:12 17.06.2020)
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© Depositphotos / Giovanni_CancemiПораженная артерия с жировыми отложениями
Пораженная артерия с жировыми отложениями
© Depositphotos / Giovanni_Cancemi
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Уровень "плохого" холестерина в организме можно снизить без лекарств, добавив в свой рацион ряд полезных продуктов, рассказали врачи в эфире передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1".
Как отметил ее ведущий Сергей Агапкин, лишь 20% процентов холестерина человек получает с пищей, остальная часть производится печенью. По его словам, это вещество играет важную роль в организме, так как из него синтезируется большое количество гормонов — тестостерон, эстроген, гормон надпочечников, — а также витаминов. В свою очередь, врач-диетолог Михаил Гинзбург заметил, что холестерин выполняет и "ремонтную функцию" — улучшает внутреннее состояние артерий.
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Его избыток и недостаток приносят организму уже не пользу, а вред, объяснили врачи.
"Когда уровень холестерина повышается выше 5,5 миллимоль на литр, мы говорим о том, что это уровень избыточный", — пояснил он.
Гинзбург рассказал, что "плохим" называют холестерин, который идет "из печени на периферию" и встраивается в липидные бляшки, увеличивает их объем. Такой холестерин откладывается на стенках кровеносных сосудов, закупоривает их и нарушает кровоснабжение органов.
Как рассказал диетолог, нормализовать уровень холестерина можно при помощи определенных продуктов питания. Так, при ежедневном употреблении лука и чеснока организм получает необходимое количество биоактивных веществ, которые защищают стенки сосудов от нарастания атеросклеротических бляшек и возникновения воспалений.
Кроме того, полезны сушеные яблоки, указал диетолог. Содержащиеся в них пищевые волокна способствуют расщеплению холестерина на стенках сосудов и снижают его уровень в организме
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"Атеросклероз приобретает обратное течение, <…> что фактически означает омоложение организма", — заявил врач.
По словам Агапкина, 75 граммов сушеных яблок снижают уровень холестерина на 15-20% — это сопоставимо с действием некоторых лекарств.
В список продуктов также вошли помидоры, томатная паста и сок, сельдь, скумбрия, сардины, сайра и другая дикая рыба северных морей, богатая омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами.
"Эти жирные кислоты обладают выраженным противовоспалительным эффектом и приводят к уменьшению риска осложнений атеросклероза", — подчеркнул Гинзбург.
Добавьте в кефир орехи, корицу и ягоды, измельчите все в блендере - и сытный полезный завтрак готов!
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