https://ria.ru/20200617/1573069933.html
Производитель рассказал о туннеле для дезинфекции в резиденции Путина
Раствор, который используется в специальном туннеле для дезинфекции в президентской резиденции в Ново-Огарево, безопасен для человека, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:34
2020-06-17T15:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
иван белозерцев
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
пензенская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Дезинфекционный туннель в резиденции президента
Стало известно, как защищают Путина в период коронавируса в Ново-Огарево, где последние месяцы он проводит почти все время.
В резиденции президента установлен дезинфекционный туннель. При входе человек оказывается в "мелкодисперсном водном тумане", в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезинфицирующим раствором.
Туннель разработала пензенская компания, которая и сообщила об установке спецсредства.
2020-06-17T15:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иван белозерцев, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, пензенская область, общество
САРАТОВ, 17 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Раствор, который используется в специальном туннеле для дезинфекции в президентской резиденции в Ново-Огарево, безопасен для человека, рассказала РИА Новости руководитель компании-производителя "Моторные технологии" Ольга Изранова.
Она пояснила, что при входе в туннель рекомендуется закрыть глаза и не дышать.
"Но если вдохнешь, откроешь глаза, то слизистые не раздражаются, вред здоровью не наносится, и тем более одежде, очкам. Это не влага, по факту это туман", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что туннель представляет собой устройство по распылению дезинфекционных средств, которые рекомендованы Роспотребнадзором
.
"Для меня был самый главный вопрос, а не будут ли оттуда люди выходить мокрыми. Когда начинали, пытались подобрать ту необходимую дозировку, которая необходима, чтобы она была эффективна, я боялась, что будут капли, но оказалось, что нет, фракция достаточно мелкая", — рассказала Изранова.
Собеседница агентства отметила, что в компании связались с производителями средств для дефинфекции и при разработке дозировки следовали их инструкциям.
"Оно работает, но при этом безопасно и не наносит вреда как минимум здоровью человека и плюс его одежде", — заключила Изранова.
В середине мая губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
рассказал, что компания "Моторные технологии", которая прежде занималась производством оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий, в условиях пандемии коронавируса разработала и начала выпуск специальных туннелей для дезинфекции. При входе в такой туннель человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, а его одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором.
Накануне стало известно, что туннель для дезинфекции установили в рабочей резиденции президента России, а также в Кремле. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова
, дополнительные меры предосторожности из-за пандемии COVID-19 оправданны и объяснимы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.